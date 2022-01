George Russell se prépare pour la saison la plus « intense » de sa vie

Avec la pression de conduire pour une équipe de premier plan et des engagements de parrainage supplémentaires, George Russell s’attend à l’année «la plus intense» de sa vie.

Russell a été choisi plutôt que Valtteri Bottas pour s’associer à Lewis Hamilton en 2022, la junior Mercedes ayant impressionné dans son « prêt » de trois ans avec Williams lors de ses premières saisons en Formule 1.

Williams a eu du mal avec une voiture non compétitive pendant la majeure partie du temps de Russell avec l’équipe, et le profil de Mercedes étant une force dominante attirera inévitablement plus d’attention des médias.

Avec une longue liste de sponsors à apaiser en plus de ses fonctions de pilote, le joueur de 23 ans se prépare déjà à être un peu plus occupé sur et hors piste cette saison.

Explorant. ️ pic.twitter.com/sNnOz40bZs – George Russell (@GeorgeRussell63) 9 janvier 2022

« Je pense que c’est important parce que je pense que 2022 sera l’année la plus intense de ma vie en termes de programmes de course, mais aussi d’un côté hors piste et marketing », a déclaré Russell, cité par Autosport.

« Passer de Williams, où j’ai eu la chance de ne pas avoir à faire autant d’activités de marketing simplement en raison de la nature du poste dans lequel nous occupions, à Mercedes où nous avons des tonnes de sponsors et beaucoup d’engagements. que les conducteurs doivent s’occuper.

« Ce sera également à l’arrière de COVID, quand pour tous les pilotes et toutes les équipes l’année prochaine, tout va s’accélérer – parce que les partenaires ont raté 18 mois d’activation. »

Russell a ajouté qu’il prévoyait de prendre du temps avant de se lancer dans un nouveau chapitre de sa carrière, se remettant d’une longue saison et s’éloignant de l’attention associée à son déménagement chez Mercedes.

Après avoir effectué des essais avec Mercedes à Abu Dhabi, il a récemment goûté au travail avec sa nouvelle équipe, mais il a déclaré qu’il visait à être dans le rythme dès le départ avec les Silver Arrows.

« Du côté des courses et du côté hors-piste, ça va être incroyablement intense », a-t-il déclaré. « Donc, janvier – prenez 10 jours de congé, de bonnes vacances, réinitialisez – puis frappez le sol de la mi-janvier à la fin. Ensuite, mettez tout sur la table et allez-y.

Russell a laissé entendre qu’il s’attend à quelques surprises dans l’ordre de passage au début de la saison, et pense que jusqu’à cinq équipes pourraient potentiellement se battre pour le titre.