George Russell se sent chanceux d’avoir vécu des expériences « brutales »

George Russell se sent chanceux d’avoir connu un certain nombre de revers dans sa carrière en Formule 1, car ils le rendent tous plus fort mentalement.

le Williams Le pilote a eu le cœur brisé la dernière fois lors du Grand Prix de Styrie alors qu’il courait en 8e position et semblait prêt à marquer ses premiers points pour l’équipe, il a été contraint à l’abandon à cause d’un problème de moteur.

Pour lui, cela était d’autant plus douloureux que ce genre de choses ne semble pas se produire alors que cela n’aurait pas autant d’importance.

Russell a déclaré: «C’est juste typique, n’est-ce pas? Cela n’arrive pas pendant les deux années où nous sommes derniers à chaque course, mais la seule fois où nous sommes vraiment dans les points.

« Nous étions sur la bonne voie pour un bon résultat, nous étions sur la bonne stratégie, la voiture se sentait bien, nous étions très rapides vendredi – vraiment dommage.

« Mais voyons, c’est la Formule 1, ça n’a jamais été censé être facile. C’est parfois un sport brutal.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

L’abandon au Red Bull Ring était le dernier d’une longue série de moments difficiles que Russell a connus au cours de ses trois saisons sur la grille de F1.

L’année dernière, il s’est écrasé sous la voiture de sécurité alors qu’il courait dans les points à Imola et, remplaçant Lewis Hamilton chez Mercedes à Bahreïn, ses chances de gagner lui ont été retirées par un problème d’arrêt au stand, tandis que cette année une collision avec Valtteri Bottas à Imola a pris le risque de terminer parmi les 10 premiers.

Bien qu’il admette que de telles déceptions peuvent être difficiles, il dit qu’elles le rendent plus fort.

“Mentalement, [it’s] très difficile”, a-t-il ajouté.

“Je pense que ma première année, je l’ai pris dans ma foulée parce que j’étais tellement excité d’être en Formule 1 et d’apprendre tellement, et évidemment maintenant dans ma première année, je me sens prêt à marquer de bons résultats, et je sens l’équipe le méritent vraiment avec les progrès qu’ils ont accomplis.

«Mais mentalement, ce n’est pas facile. Nous sommes tous des gagnants, et tous ici pour gagner, et ce fut un peu les montagnes russes l’année dernière. Imola l’an dernier, Mugello l’an dernier, Bahreïn évidemment, puis Imola encore cette année – ça a été beaucoup de courses difficiles à gérer.

“Je me sens chanceux car j’espère qu’à l’avenir, avoir la chance de me battre pour des victoires et des championnats du monde, j’ai connu beaucoup plus de déceptions que d’autres, donc cela me rendra mentalement plus fort et m’aidera réellement dans les moments difficiles à l’avenir car c’est sûr qu’il y en aura.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !