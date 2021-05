George Russell se souvient de 2019 alors qu’il a pitié de Haas en difficulté

Ayant été exactement dans la même situation en 2019, George Russell sait à quel point c’est difficile pour les arrières Haas cette saison.

La formation américaine est dans une spirale descendante en Formule 1 au cours des dernières saisons et, pour 2021, elle a pris le risque d’embaucher une formation de recrues composée de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Cette saison est considérée comme une année d’apprentissage pour le duo et jusqu’à présent, bien que l’expérience pratique de conduire une voiture de Formule 1 ait été bénéfique, il y a eu très peu d’occasions de se battre avec une autre équipe.

Cela n’a pas changé lors de la dernière manche à Monaco où Mazepin et Schumacher ont terminé trois tours derrière le vainqueur de la course Max Verstappen, tandis que Yuki Tsunoda une place sur la route n’était qu’à un tour de retard.

Russell sait exactement à quoi cela ressemble, puisque Williams était dans la même position lorsqu’il a rejoint l’équipe en tant que recrue en 2019.

“Oui, c’est incroyablement difficile”, a déclaré Russell après le Grand Prix de Monaco, cité par Motorsport-Total.com.

«Et quand vous déménagez [to be lapped], vous perdez toute la température des pneus et vous n’avez plus d’adhérence. C’est tout un cauchemar.

«C’était difficile pour moi, mais je n’envie pas les garçons Haas. C’est ce que nous étions il y a deux ans.

Russell faisait également partie des pilotes ayant fait un tour à Monaco en route vers une P14, dans une course qu’il savait dès le départ serait difficile car la piste ne convenait pas au sensible Williams FW43B.

Il y a eu une «période d’environ 10 tours» pendant laquelle Russell a vraiment réussi à trouver son rythme, mais les drapeaux bleus ont finalement gâché cela.

«C’était une telle course où j’ai cherché les drapeaux bleus dans mes rétroviseurs», a-t-il confirmé.

«J’ai eu une période d’environ 10 tours, j’étais juste dans le groove, c’était presque comme si je menais la course.

«Vous entrez dans ce rythme et commencez à voler. Mais dès que les voitures les plus rapides apparaissent derrière vous, vous perdez votre concentration et votre rythme. »

Le Grand Prix de Monaco est venu et reparti comme une autre course qui n’a rapporté aucun point pour Russell, ce qui signifie que le Britannique n’a pas encore réussi à sortir du but pour Williams.

En fait, Williams n’a pas marqué de point au Championnat du monde depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019 via Robert Kubica.

