George Russell se souvient de sa première rencontre avec le “super-héros” Lewis Hamilton

George Russell dit que la première fois qu’il a rencontré Lewis Hamilton, c’était comme rencontrer un “super-héros”, et maintenant il sera son coéquipier de F1 en 2022.

En tant qu’enfant de 11 ans rêvant de courir en Formule 1, Russell a rencontré Hamilton sur une piste de karting, impatient d’obtenir l’autographe du pilote McLaren F1 de l’époque.

« Lewis s’est présenté à PFI [a kart track], je pense que c’était aux Formula Kart Stars, je courais à Comer Cadet à l’époque », a rappelé Russell à Autosport.

«C’était comme rencontrer un super-héros. Quand vous êtes un enfant de cet âge, en particulier un pilote de course, et que vous rencontrez un pilote de Formule 1, vous ne pensez pas que ces personnes sont humaines. Ce fut un moment vraiment spécial pour moi.

« Pour être honnête, je m’en souviens même maintenant. C’est assez étrange de se souvenir d’un souvenir de l’âge de 11 ans.

“Donc, d’une certaine manière, cela semble assez surréaliste de s’aligner à ses côtés l’année prochaine.

“Je suppose que quand je l’ai rencontré, c’est à ce moment-là que j’ai pensé que je voulais être comme lui, je veux être un pilote de Formule 1 et je veux gagner des championnats du monde.”

Avance rapide de 12 ans et Russell se prépare maintenant à être le coéquipier de Hamilton en 2022 chez Mercedes.

Je veux prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à @GeorgeRussell63 dans l’équipe. Grâce à un travail acharné, il a à juste titre mérité sa place. J’ai hâte de le voir grandir en tant que pilote avec cette grande équipe et de travailler avec lui pour élever @MercedesAMGF1 plus haut. À l’année prochaine🙏🏾 pic.twitter.com/CRsgrilmUd – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 septembre 2021

Le Britannique a déclaré à ESPN qu’il était bien conscient du défi qui l’attendait en partenariat avec l’un des pilotes les plus titrés de F1.

“Je suis incroyablement excité à l’idée d’affronter Lewis”, a-t-il déclaré. «Mais également, je ne me fais pas d’illusions sur la difficulté que ce sera.

“Lewis, à mon avis, est le plus grand pilote de tous les temps et avoir l’opportunité de l’affronter est énorme.

“Pour être honnête, je vais y aller avec l’esprit ouvert et essayer d’apprendre de lui, car en fin de compte, il est sept fois champion du monde pour une raison et ce ne sera pas facile.”

Il a poursuivi : « Je pense que tant de gens pensent que Lewis arrive juste un vendredi matin, saute dans la voiture et fait quelque chose d’exceptionnel. Mais il travaille si dur – il est l’un des premiers et des derniers à sortir de la piste chaque jour, tous les petits détails pour trouver cette dernière milliseconde.

“Cela m’a vraiment ouvert les yeux pour la première fois quand j’ai vu ça pour la première fois, en pensant ‘bon sang, c’est probablement le pilote le plus talentueux de tous les temps et il en veut toujours plus’.

« C’est pourquoi je connais les défis auxquels je suis confronté.

Les experts et les rivaux spéculent déjà sur la façon dont la relation entre les deux se déroulera.

Max Verstappen estime que Russell rendra la vie “très difficile” à Hamilton, tandis que son ancien coéquipier Nico Rosberg dit que “Lewis ne peut que perdre” dans leur bataille.

“Je pense que notre relation est bonne, pour être honnête”, a déclaré Russell. « Nous n’avons pas vraiment eu de relations réelles ces dernières années, mais nous nous sommes toujours dit bonjour lorsque nous nous sommes croisés.

«Mais je suis sûr que notre relation grandira au fil de ces années et, pour être honnête, je veux juste apprendre de lui pour commencer et m’aider à me développer car pour moi personnellement, je vois aussi cela comme un long voyage.

“Je veux me battre pour des victoires et des championnats pour les cinq, 10, 15 prochaines années et il est important de continuer à se développer.”

