George Russell sent que « les outsiders pourraient prévaloir » au début de la saison 2022 de F1

George Russell fait partie de ceux qui pensent que le nouveau règlement de la Formule 1 pour 2022 pourrait, au moins en début de saison, bouleverser le peloton.

De son propre aveu, c’est le moment où Russell se détend pour se préparer à la plus grande année de sa vie jusqu’à présent, mais dans les prochaines semaines, il commencera correctement à travailler en tant que pilote Mercedes à part entière.

Cependant, outre le défi auquel il est confronté par son nouveau coéquipier Lewis Hamilton, ainsi que le champion du monde 2021, Max Verstappen, le Britannique pense qu’il pourrait y avoir des packages surprises difficiles pour les victoires lorsque la nouvelle campagne débutera à Bahreïn.

C’est à cause de la réinitialisation des règles, ce qui signifie qu’il est possible que certaines équipes plus loin dans l’ordre récent puissent «passer» les règlements révisés et produire une voiture étonnamment rapide, jusqu’à ce que les meilleurs chiens établis mettent leurs challengers dans la fenêtre où ils en ont besoin. .

Nouvelle année, nouvelles opportunités. Bonne 2022 à tous. pic.twitter.com/eENVKoRWdh – George Russell (@GeorgeRussell63) 1er janvier 2022

« Je suis vraiment excité de voir les nouvelles voitures et ce qu’elles offrent à tout le monde », a déclaré Russell, cité par Autosport.

« C’est vraiment excitant, mais j’ai aussi hâte de faire partie du développement d’une voiture qui progressera considérablement tout au long d’une saison, en travaillant avec les concepteurs, en travaillant sur le simulateur, en mettant beaucoup de travail pour progresser.

« Je suis sûr que ce ne sera pas nécessairement celui qui sera le plus rapide à la première course qui gagnera, et je suis sûr qu’il y aura des designs intéressants et qu’il y aura peut-être des outsiders qui l’emporteront lors des tests ou des courses d’ouverture.

« C’est celui qui se développe le plus rapidement, celui qui se développe le mieux et de construire ces fondations pour les années à venir. C’est un côté pour lequel je suis vraiment excité, du point de vue de l’ingénierie.

« Et puis faire équipe avec Lewis est évidemment incroyablement excitant. Je suis dans une position privilégiée pour côtoyer les meilleurs de tous les temps.

« C’est une opportunité incroyable de progresser à nouveau en tant que pilote et de voir comment je m’en tire. »

En ce qui concerne sa préparation pour la nouvelle saison, Russell, qui aura 24 ans à la mi-février, est conscient que les exigences à son égard seront plus élevées que jamais sur et hors piste après avoir quitté Williams.

« Je pense que cette année sera la plus intense de ma vie en termes de programme de course, mais aussi d’un côté hors-piste et marketing », a déclaré Russell.

« Passer de Williams, où j’ai été assez chanceux d’une certaine manière, de ne pas avoir à faire autant d’activités de marketing simplement à cause de la nature du poste dans lequel nous occupions, à Mercedes, où nous avons des tonnes de sponsors et beaucoup d’engagements que les conducteurs doivent respecter.

«Ce sera également à l’arrière de COVID. Avec tous les pilotes et toutes les équipes, tout va monter en puissance car les partenaires ont raté 18 mois d’activité. Côté course et côté hors-piste, ce sera incroyablement intense.

« Je vais commencer à courir de la mi-janvier à la fin du mois de janvier, tout mettre sur la table et foncer. »