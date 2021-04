George Russell s’est excusé, mais le masque de Mercedes a glissé

«Hier n’a pas été mon jour le plus fier», a admis George Russell dans une déclaration d’excuse lundi soir après une tempête de 24 heures après * cet * accident à Imola.

La combinaison du temps pour se calmer et de l’étude des rediffusions a offert au pilote Williams une perspective bien nécessaire après que lui et Valtteri Bottas se soient disputés au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

La paire est entrée en collision à près de 200 mi / h en direction de la chicane Tamburello, avec Russell se dirigeant vers l’extérieur de Bottas, plongeant un pneu sur une pelouse humide et faisant carrière dans la voiture Mercedes, ce qui a entraîné l’arrêt complet de la course après une énorme quantité de les débris sont allés sur la bonne voie et les deux voitures ont fait naufrage.

Alors que le Britannique sortait de sa voiture et commençait à marcher sur le gravier, beaucoup pensaient que Russell se dirigeait vers Bottas pour vérifier s’il allait bien après leur énorme shunt – mais loin de là.

Quelques mots de colère ont été échangés, un majeur a été levé et un casque a été giflé, avant que les pilotes ne regagnent le paddock. Le Finlandais en particulier avait l’air essoufflé par leur énorme impact, mais les deux en sont sortis relativement indemnes.

Cependant, malgré ses excuses ultérieures et sa tentative de réconciliation pour ce qui s’est passé, une phrase de ses entretiens après la course reste toujours extrêmement pertinente dans la conversation:

«Peut-être que si c’était un autre conducteur, il n’aurait pas fait ça.

Là-bas, pour la première fois, assez franchement, Russell reconnaît que lui et Bottas sont tous deux en concurrence directe l’un avec l’autre pour être pilote Mercedes en 2022.

Avec cela vient vraisemblablement un besoin pour Russell de saisir toute occasion qu’il peut pour montrer pourquoi il est digne de ce siège, et rouler derrière une Mercedes qu’il espère conduire aurait été un moyen idéal de se mettre à l’avant-garde de l’esprit de Toto Wolff. .

Au milieu de la fureur entourant l’accident, il est facile d’oublier le contexte plus large de ce qui se passait à l’époque. George Russell, dans son milieu de terrain inférieur à la poursuite de Williams, attrapait et essayait de dépasser Valtteri Bottas, qui conduisait l’une des voitures les plus rapides de la grille.

Mais c’était assez d’une plume dans la casquette de Russell pour avoir été si près d’une voiture Silver Arrows de toute façon, mais la façon dont il a réagi après l’incident et dans les interviews qui ont suivi a montré un côté peu attrayant que nous n’avions pas encore vu du jeune pilote.

Il a décidé de ne pas adopter l’approche diplomatique, mais a doublé à la place et a carrément blâmé son rival pour l’accident – ce qui a laissé certaines personnes frottées dans le mauvais sens – notamment Wolff, qui a qualifié l’évaluation de Russell de l’accident de «taureau *». *** ».

Russell avait toujours fait preuve de maturité dans sa carrière en Formule 1 à ce jour, à tel point qu’il a été nommé nouveau directeur du GPDA avant la nouvelle saison qui a agi comme une reconnaissance supplémentaire de sa manière professionnelle habituelle.

Mais ses émotions ont vraiment eu raison de lui lorsqu’il a décrit que Bottas avait rompu un “gentlemen’s agreement” entre les pilotes concernant la réalisation de mouvements brusques lors d’un dépassement, ainsi que la question de savoir si le Finlandais essayait de les tuer tous les deux.

Cette réponse est tombée sur certains alors que Russell parlait à Bottas, un homme qui avait triplé son expérience sur la grille de Formule 1.

Cependant, il est depuis revenu et est revenu sur ce qu’il avait dit dimanche, changeant d’avis sur la question après avoir réexaminé l’accident et disant que sa réaction peu recommandable était due au fait d’être dans le feu de l’action, tout en concédant que Bottas ne l’était pas. à blâmer pour ce qui s’est passé.

«J’étais plus frustré à cause de la vitesse de l’incident», a déclaré Russell.

«Je n’ai jamais, jamais eu de crash à la fin d’une ligne droite alors que nous sommes absolument à plat, et nous avons tous vu les dangers du sport automobile très récemment et pour être honnête, j’aurais réagi exactement de la même manière si ça luttait pour la victoire, luttait pour la neuvième ou se battait pour la dernière. Parce que je pensais juste que c’était inutile et que c’était évitable.

«Comme je l’ai dit, Valtteri n’a rien fait qui soit en dehors des règles, mais il faut prendre un élément de responsabilité et de considération dans le fait des conditions.

«C’était dommage, l’incident ne se serait pas produit s’il n’était pas humide et si le DRS avait été fermé. C’était juste un ensemble de circonstances malheureuses.

“Cela aurait-il pu être évité? Oui. Valtteri avait-il tort? Probablement pas.”

Jusque-là, Russell avait poliment rejeté les questions sur son avenir et une éventuelle conduite Mercedes, bien que «chaque question» portait sur ses projets pour 2022.

Mais maintenant que le secret des intentions du Britannique pour au-delà de cette saison est complètement dévoilé, les projecteurs vont briller encore plus sur lui à partir de Portimao.

Mercedes s’est retrouvée avec une facture très chère après l’accident, les paroles réfléchies de Russell lui auront au moins aidé à réparer les dommages causés.

Henry Valantine

