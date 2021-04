George Russell s’excuse auprès de Valtteri Bottas dans une déclaration sincère

George Russell s’est excusé auprès de Valtteri Bottas pour les événements d’Imola, affirmant que ses émotions avaient eu raison de lui.

Bottas a enduré un week-end médiocre au Grand Prix d’Émilie-Romagne. Il se qualifierait P8, puis perdait une autre place au moment où Russell le mettait sous pression en course.

Et le GP d’Émilie-Romagne du Finlandais prendrait à ce stade une fin dramatique alors qu’il entrait en collision avec Russell à l’approche de Tamburello, mettant en désordre à la fois le FW43B et le W12.

Russell était furieux après l’incident, donnant une gifle à Bottas sur le casque et l’accusant d’essayer de «tuer» les deux.

Bottas était également en colère contre Russell, rejetant le blâme sur le pilote Williams, tandis que le patron de l’équipe Mercedes et le manager de Russell, Toto Wolff, ont critiqué son protégé pour les dommages causés, affirmant que cela pourrait entraver la capacité de Mercedes à apporter des améliorations cette saison.

Et maintenant, avec le temps de réfléchir à l’incident, Russell a présenté des excuses à Bottas et à Mercedes pour ses actions.

«Hier n’a pas été mon jour le plus fier», a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

«Je savais que ce serait l’une de nos meilleures occasions de marquer des points cette saison et, lorsque ces points comptent autant qu’ils le sont pour nous en ce moment, vous prenez parfois des risques. Cela n’a pas payé et je dois en assumer la responsabilité.

«Ayant eu le temps de réfléchir à ce qui s’est passé par la suite, je sais que j’aurais dû mieux gérer la situation dans son ensemble. Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, les miennes ont eu raison de moi.

«Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même, car je sais que les autres attendent plus de moi.

«J’ai appris des leçons difficiles ce week-end et j’en sortirai un meilleur pilote et une meilleure personne pour l’expérience.

«Maintenant, je me concentre entièrement sur le Portugal et c’est l’occasion de montrer ce que je fais vraiment. Merci pour tous les messages, positifs et négatifs. Ils m’aideront tous à grandir.

Russell est en lice pour remplacer Bottas chez Mercedes pour 2022, donc avec les excuses publiées, il espère que ses chances n’ont pas été sérieusement compromises.

