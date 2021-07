George Russell « surpasse le vrai rythme de la voiture »

Qualifiant sa Williams P8 vendredi et laissant pourtant Silverstone sans un seul point, George Russell estime qu’il « sur-qualifie le vrai rythme de la voiture ».

Russell est passé de M. Saturday à M. Friday au Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que la Formule 1 testait un nouveau format avec des qualifications de sprint.

Russell a placé sa Williams à la huitième place de la grille de qualification du sprint, le Britannique en Q3 pour le deuxième week-end de course consécutif.

Il a terminé le sprint de 17 tours de samedi soir à la neuvième place, seulement pour être frappé d’une pénalité de trois places sur la grille pour le grand prix de 52 tours de dimanche pour un incident avec Carlos Sainz.

Débutant le grand prix P12, il a également terminé P12, encore une fois juste en deçà des points.

Mr samedi est aussi bien pratique le vendredi 😀 Tout simplement génial de @GeorgeRussell63 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/nNDnU82OdI – Formule 1 (@F1) 16 juillet 2021

Interrogé par le site officiel de la F1 sur ce qu’il doit faire pour marquer des points, il a répondu : “Je ne sais pas.”

Il a cependant une idée de la raison pour laquelle cela continue de se produire.

“C’est toujours un peu décevant quand nous reculons un dimanche”, a-t-il déclaré, “mais finalement nous continuons à surpasser le vrai rythme de la voiture. Comment continuons-nous à faire ça, je ne sais pas.

« Se battre avec Aston Martin, Alfa Romeo, AlphaTauri, ça rend les choses tellement, tellement difficiles.

“Mais vous savez que cela a été trois top 12 en quatre courses, se battre pour les points dans trois d’entre elles, et avant ces quatre dernières courses, nous aurions certainement pris cela.

« Nous semblons, pour une raison quelconque, avoir fait un pas en avant.

“Mais”, a-t-il ajouté, “nous sommes toujours sur le papier la neuvième équipe la plus rapide qui, lorsque vous vous qualifiez en P8 par exemple et que vous avez huit voitures plus rapides derrière vous et nettement plus rapides en configuration course, cela rend la tâche si difficile.”

Williams est l’une des deux équipes qui n’ont pas encore démarré cette saison, l’autre est Haas. C’est l’équipe Grove qui est en tête du championnat des constructeurs grâce aux P11 de Russell.

Russell n’a potentiellement que 13 courses de plus avec Williams pour briser son canard avec l’équipe avec le Britannique fortement lié au siège de course Mercedes de Valtteri Bottas.

Toto Wolff a laissé entendre qu’une décision serait prise pendant les vacances d’été.