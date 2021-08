George Russell surpris par les larmes d’après-course

in

George Russell ne s’attendait pas à ce que les larmes coulent après avoir finalement marqué ses premiers points Williams au Grand Prix de Hongrie.

La mise en scène de cet événement en 2021 restera dans les livres d’histoire de la Formule 1, l’une de ces courses qui offre un niveau de drame vu seulement quelques fois par saison au mieux.

Dans des conditions humides, Valtteri Bottas a déclenché un accident multi-voitures au départ, s’écrasant lui-même, Lando Norris et Sergio Perez, tandis que Max Verstappen a subi d’importants dommages à la carrosserie de sa Red Bull et n’a terminé que P10.

Et derrière ce chaos, Lance Stroll causait également des ravages alors qu’il s’enfonçait dans Charles Leclerc.

Tout cela a permis à Russell et Nicholas Latifi de se frayer un chemin dans les points, après avoir été éliminés en Q1 en qualifications, et au 10e tour, Latifi était en P3.

En fin de compte, l’équipe de Grove enregistrerait un doublé avec Latifi P8 et Russell P9, marquant les premiers points des deux pilotes en tant que pilotes Williams.

Russell pleurait pendant ses fonctions médiatiques après la course, et bien qu’extrêmement satisfait de ce résultat, il ne s’attendait pas à ce que cela déclenche cette réaction.

“J’ai littéralement versé une larme, ce à quoi je ne m’attendais pas”, a déclaré Russell, cité par Autosport.

« Je n’aurais probablement pas versé une larme si j’avais gagné ma première course, pour être honnête. C’est ce que cela signifie.

« Cela signifie plus que je ne peux exprimer en mots, en pensant à la course que nous avons traversée ces trois dernières années. Si vous vous battez pour quelque chose pendant trois ans et que vous l’obtenez enfin.

«Ce fut un relais incroyable de notre côté du garage. Ce deuxième relais, c’était probablement le meilleur relais de toute ma carrière. Garder Danny [Ricciardo] derrière, gardant Max [Verstappen] derrière, réduisant l’écart de 20 secondes aux voitures devant, c’était exceptionnel.

“J’ai tiré tout ce que j’ai, comme je fais chaque course, et je suis finalement rentré à la maison avec quelque chose.”

Après la reprise de la course, Russell semblait prêt à prendre la tête après ce qui semblait être un coup de génie dans la voie des stands.

Tous les pilotes restants, Lewis Hamilton, leader du bar, ont boxé pour les slicks, laissant le septuple champion du monde prendre le redémarrage debout seul, alors Russell a décidé de se faufiler à l’extérieur dans la voie des stands et de sauter sur les autres en attendant un feu vert.

Cela l’a promu au grade P2, mais les stewards n’ont pas été aussi impressionnés et ont ordonné à Russell de reprendre certains de ces postes.

« J’ai vu une opportunité. J’ai juste pensé, merde, allons-y parce que le risque par rapport à la récompense, la partie récompense l’emportait sur le risque », a-t-il déclaré.

Et en ce qui concerne le verdict des stewards, Russell en a fait l’éloge, disant qu’il était reconnaissant qu’ils aient emprunté cette voie plutôt que d’infliger une pénalité au drive.

« Je suis vraiment reconnaissant à la FIA d’avoir fait preuve d’un peu de bon sens juste pour dire ‘Rendez ces positions’. Ils auraient pu passer et me donner un drivethrough », a-t-il déclaré.

« Alors que je sortais mon stand, j’ai dit : « puis-je dépasser ces voitures ? » Et littéralement, alors que je les rattrapais, ils ont dit non. J’ai su assez tôt.

« Alors peut-être que je n’aurais pas dû faire ça. Mais je n’aimais pas me donner des coups de pied, car n’importe quel pilote dans ma position aurait fait la même chose.