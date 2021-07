George Russell : Trop de pénalités pourraient arrêter les courses difficiles

George Russell dit que si la FIA continue d’accorder trop de pénalités, cela pourrait décourager les pilotes de se battre au maximum de leurs capacités.

Les commissaires sportifs ont eu plusieurs problèmes à régler dans les Grands Prix d’Autriche et de Grande-Bretagne, des pénalités étant infligées de haut en bas du peloton – notamment pour Russell, dont la chance de marquer des points à Silverstone a été compromise après avoir perdu trois places pour sa collision. avec Carlos Sainz en qualifications de sprint.

L’incident ayant eu lieu au beau milieu d’un premier tour imprévisible, Russell avait espéré plus de clémence pour son moment contre la Ferrari – mais le directeur de course Michael Masi avait déjà déclaré que des sanctions seraient appliquées lors des qualifications de sprint de la même manière qu’un course.

Bien qu’il ait déclaré que le nombre accru de pénalités récentes pouvait être une coïncidence, Russell estime que si la tendance se poursuit, les pilotes pourraient adopter une approche plus prudente de la course, ce qui finirait par nuire au spectacle de la course.

« C’est ce que nous disions [the penalty]”, a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l’a interrogé sur son incident au premier tour. “La course de Rubbin, comme on dit, je pense que c’est toujours bon pour les fans et même pour les pilotes d’avoir des courses serrées et dures.

“Je pense donc que lorsqu’il y a tant de pénalités infligées, cela change légèrement le point de vue des pilotes, la façon dont vous l’abordez, et personne ne veut s’asseoir là et tout le monde est prudent, car ce ne sera divertissant pour personne.

« Ce n’est que dans les deux dernières épreuves que les pénalités se sont vraiment intensifiées. Aucun d’entre nous ne veut voir des sanctions infligées semaine après semaine.

«Alors oui, nous devons comprendre leur point de vue à ce sujet. C’est toujours des marges fines entre si c’est une pénalité ou non. Et c’est peut-être juste une coïncidence ces deux dernières courses qu’il y a eu plus que la normale.

De retour la semaine prochaine 🇭🇺 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 25 juillet 2021

Lors de l’affrontement avec Sainz lui-même, la Williams de Russell a subi un blocage à l’approche de Brooklands lors du premier tour des qualifications de sprint, ce qui l’a obligé à s’enfoncer trop profondément dans le virage et à marquer la Ferrari.

Sainz a été contraint de prendre des mesures d’évitement et a traversé l’herbe, tombant ainsi dans l’ordre hiérarchique, ce que les commissaires ont considéré comme étant la faute de Russell.

“J’ai pensé [the penalty] était un peu dur », a déclaré Russell. « C’était vraiment l’un de ces incidents au premier tour, il s’est passé beaucoup de choses. Tu sais, j’ai eu un petit petit huis clos, il n’y avait rien de méchant.

«Je n’essayais pas de le serrer ou quoi que ce soit. Et je pense que si c’était dans n’importe quel autre coin, il aurait simplement continué, potentiellement même devant moi. On nous dit donc que les conséquences d’une action ne sont jamais prises en considération.

“Mais c’était comme si c’était le cas dans ce cas. Mais je respecte la décision. En fin de compte, ce sont eux les décideurs, nous devons donc nous en tenir à leurs points de vue. »