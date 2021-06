George Russell : Une course mouillée au GP de France rendrait les choses « piquantes »

George Russell dit que, si la pluie annoncée tombait sur le Paul Ricard dimanche, cela rendrait les débats « piquants » au Grand Prix de France.

Le pilote Williams est toujours à la recherche de son premier point avec l’équipe, et il a insisté sur le fait que dimanche est son objectif principal – mais un peu de pluie ajouterait certainement à l’action au Castellet.

Alors que l’équipe est toujours en compétition pour se lancer dans la bataille du milieu de terrain, Russell dit que l’objectif principal de Williams est d’être plus compétitif le dimanche, Russell ayant participé à chaque session de Q2 jusqu’à présent cette saison.

“Nous devrons attendre et voir demain, et il semble que cela pourrait être humide dimanche, donc ça va rendre les choses un peu épicées”, a déclaré Russell lorsqu’on lui a demandé ses espoirs pour le week-end après les essais libres de vendredi.

« Nous avons un œil sur dimanche, nous devons être prêts pour cela. Il est clair que nous avons toujours été forts en qualifications, mais nous devons essayer de traduire cela dans la course – c’est donc là que se concentre toute l’attention pour le moment.

« Nous avons été en Q2 à chaque course cette année et c’est le minimum que nous espérions atteindre – 15e, 14e est l’endroit où nous nous attendons.

“Ce n’était pas vraiment une séance juste pour moi de vraiment juger du rythme de la voiture parce que j’ai raté la FP1. Mais comme nous l’avons vu, peu importe où se qualifier, beaucoup de choses peuvent se passer le dimanche.

“Nous voulons être en bonne position, nous voulons être en Q2, mais dimanche est l’endroit où notre œil est concentré.”

Le triple en-tête commence ici. Prêt pour ça. pic.twitter.com/3jGVc33v1Y – George Russell (@GeorgeRussell63) 18 juin 2021

Le pilote d’essai Roy Nissany a pris la place de Russell en FP1 vendredi dans le cadre d’un run prévu pour le pilote de réserve de l’équipe, laissant au Britannique une seule séance pour s’habituer à la piste.

Mais il n’a pas tardé à minimiser toute idée d’être désavantagé en conséquence.

“Évidemment difficile de ne faire qu’une seule session, mais je ne pense pas que j’en ai raté trop”, a ajouté Russell.

« Les conditions sont si difficiles et changent constamment ici, alors [there were] beaucoup d’erreurs de la part de tout le monde parce qu’il y a beaucoup de vent et de rafales. Quand vous êtes dans un endroit ouvert comme celui-ci, c’est difficile.

« Il y a beaucoup plus de potentiel sur le faible niveau de carburant qui vient de moi, j’ai fait mon tour le plus rapide au quatrième tour de la journée.

« Alors le niveau élevé de carburant [run] avait l’air assez fort, juste pour entrer dans le rythme, apprendre tour après tour et essayer d’extraire plus de la voiture.

