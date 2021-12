George Russell utilisera une version adaptée du volant de Lewis Hamilton

George Russell aurait essayé son nouveau volant Mercedes, adapté de la version de Lewis Hamilton.

Mercedes aura une équipe de pilotes entièrement britanniques la saison prochaine avec Russell venant remplacer Valtteri Bottas aux côtés de son coéquipier sept fois champion du monde, qui a 13 ans son aîné.

Pilote junior de l’équipe depuis début 2017, le joueur de 23 ans a naturellement déjà une compréhension des procédures Mercedes et, bien sûr, a remplacé Hamilton souffrait de COVID-19 lors du Grand Prix de Sakhir 2020.

Et avant son grand départ de Williams, Russell a pu se familiariser à nouveau avec ces processus lorsqu’il a conduit pour Mercedes dans une voiture « mule » lors du test Pirelli des pneus 18 pouces de l’année prochaine à Yas Marina juste après la finale de cette saison. grand Prix.

Ce fut l’occasion pour lui non seulement de renouer avec les ingénieurs Mercedes, mais aussi d’acquérir une expérience du volant qui a été modifié pour lui.

L’édition italienne de Motorsport.com rapporte qu’en 2019, lors de sa première saison avec Williams, Russell avait utilisé un volant standard plutôt qu’un volant personnalisé pour s’adapter aux mouvements de sa main et de ses doigts.

Ce premier avait « les deux leviers d’embrayage avec un seul cosse, tandis qu’en 2020 le système a évolué avec deux doigts métalliques ».

Mais après avoir conduit la voiture de Hamilton à Bahreïn, où il a mené pendant une grande partie de la course et aurait probablement gagné sans une erreur d’arrêt au stand de l’équipe et une crevaison lente qui a suivi, Russell « a demandé à l’équipe Grove de s’adapter le volant ».

Selon le rapport, Russell « a découvert à quel point le débrayage était plus modulaire au départ avec un seul culbuteur » et il l’a donc demandé sur le FW43B.

Ainsi, à son retour chez Mercedes pour l’essai d’Abou Dhabi, le successeur de Bottas « a déjà trouvé un volant adapté à ses besoins spécifiques – Russell, en fait, conduisait avec un seul levier à droite qui avait un culbuteur beaucoup plus court. que Lewis, ayant des doigts plus longs qui nécessitaient une prise différente ».

Le rapport indique qu’il « a voulu entrer immédiatement dans la mentalité de l’équipe de pointe qui sera derrière lui l’année prochaine, en recherchant une harmonie immédiate avec les techniciens qui lui seront dédiés.

« Et les premières impressions mutuelles ont été très positives… »