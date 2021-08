George Russell va tester Mercedes en Hongrie

in

George Russell sera de retour au volant d’une Mercedes lorsqu’il testera les pneus 18 pouces au Hungaroring.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation pour 2022, la génération actuelle de voitures fera place à une remplaçante qui sera conçue pour permettre aux conducteurs de se suivre plus facilement, et donc théoriquement cela devrait conduire à plus de dépassements.

Ces nouveaux challengers verront également une mise à niveau dans le département des pneus, les spécifications actuelles de 13 pouces faisant place à un nouveau caoutchouc de 18 pouces.

Le fournisseur de pneus de Formule 1, Pirelli, a travaillé dur tout au long de la campagne 2021 pour tester ces pneus prototypes, et le mardi 3 août, ce sera au tour de Mercedes de fournir des données cruciales.

@MercedesAMGF1 teste les pneus #Fit4F1 18 pouces 2022 cette semaine. Au volant, @GeorgeRussell63, pour une journée seulement le mardi au @HungaroringF1. @F1 @fia pic.twitter.com/qk2s6LSFpb – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 2 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Ce ne sera pas Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas au volant de la W12, mais le pilote junior de Mercedes, Russell, retournera à l’action avec l’équipe.

Le Britannique a apprécié les sorties de test dans le passé avec Mercedes et a fait ses débuts en compétition avec l’équipe lors du Grand Prix de Sakhir 2020, remplaçant Hamilton qui n’a pas pu participer après avoir été testé positif pour Covid.

Le 3 août sera le seul jour d’action pour Russell et Mercedes, tandis que Sauber junior et pilote de Formule 2 Theo Pourchaire a été confirmé comme représentant d’Alfa Romeo pour le test des pneus 18 pouces les 3 et 4 août.

Cela marquera un retour rapide pour Russell sur la piste où quelques jours auparavant, il avait récolté ses premiers points en tant que pilote Williams, franchissant la ligne P9.

Avec son coéquipier Nicholas Latifi terminant 8e, cela a marqué un doublé pour Williams, les hissant à la 8e place du championnat des constructeurs.

Russell était ému aux larmes après son premier top 10 sous les couleurs de Williams.

Cependant, ce n’étaient pas ses premiers points en tant que pilote de Formule 1, le Britannique ayant terminé 9e au GP de Sakhir 2020, la dernière fois qu’il est apparu sous les couleurs de Mercedes.

Le pilote de 23 ans était en fait malheureux de ne pas avoir remporté cette course, avec une erreur majeure dans les stands et plus tard une crevaison lui enlevant cette opportunité.

Espérons que ce test Pirelli fournira des souvenirs plus heureux pour le Britannique à l’intérieur du cockpit Mercedes.

Pendant ce temps, McLaren a également annoncé ses plans de tests Pirelli, Lando Norris et Daniel Ricciardo se partageant les tâches respectivement mardi et mercredi.