George Russell veut de la “ longévité ” avec son prochain mouvement en F1

George Russell dit qu’il espère gagner «stabilité et longévité» de son prochain contrat avec la F1, avec pour objectif de signer pour plus d’un an pour sa prochaine étape dans le sport.

Le Britannique a résisté à une tendance en signant un contrat de trois ans exceptionnel avec Williams lors de sa saison recrue – les jeunes pilotes ayant rarement offert autant de temps dans leur premier contrat de Formule 1.

Russell est l’un des noms dans le cadre d’un potentiel de conduite avec Mercedes en 2022 si l’équipe ne choisit pas de conserver Valtteri Bottas, le Finlandais n’ayant signé que des contrats récurrents d’un an en tant que pilote avec les flèches d’argent à ce jour.

Le pilote Williams espère profiter de sa situation actuelle en pouvant discuter librement de son avenir, tout en affirmant qu’il espère se coucher là où il se retrouvera ensuite.

“Certainement la position dans laquelle je suis actuellement, étant un agent libre en tant que tel pour l’année prochaine, est une bonne position”, a déclaré Russell aux journalistes avant le Grand Prix de Monaco.

«Je pense que la stabilité et la longévité sont importantes. Je pense que c’est tellement clair avec les gens qui se déplacent récemment à quel point il est difficile de se lancer et de s’adapter à une nouvelle équipe.

«Donc, je pense que là où je me trouve l’année prochaine, j’aimerais que ce soit au moins pendant quelques années parce que je pense que c’est tellement important d’avoir cette cohérence pour grandir et progresser.»

Lando Norris a rejoint les goûts de Charles Leclerc, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo pour que son avenir à long terme soit réglé avec son équipe après l’annonce du nouveau contrat McLaren de Norris mercredi matin, et Toto Wolff a affirmé que Sir Lewis Hamilton signerait un nouveau multi un contrat d’un an avec Mercedes d’ici l’été.

Russell espère pouvoir emboîter le pas avec son prochain contrat, alors que son contrat actuel avec Williams prend fin à la fin de la saison 2021.

Sur Norris, Russell a déclaré qu’il était “vraiment heureux” pour son compatriote et qu’il “le méritait” après un début de saison brillant – ajoutant qu’il pensait que l’équipe de Woking pourrait prétendre être à nouveau juste devant le terrain à partir de 2022. .

“Il a fait un travail fantastique récemment et McLaren en tant que groupe avec Lando fait un travail extraordinaire”, a déclaré Russell.

«Ce sera intéressant l’année prochaine. Je pense qu’ils pourraient être une réelle menace pour les meilleures équipes et pour le championnat.

