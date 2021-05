George Russell veut des victoires, mais “ n’âge qu’un certain nombre ” à Lewis Hamilton

George Russell reste concentré sur la victoire en Formule 1, mais il ne voit aucun signe de ralentissement de Lewis Hamilton au sommet.

Dans le cadre du programme Mercedes, on s’attend généralement à ce que Russell rejoigne l’équipe senior dans un proche avenir, peut-être dès 2022, lorsque son contrat avec Williams prendra fin.

Actuellement en Formule 1, on parle d’un changement de génération, dont Russell fait partie, mais à la tête de la vieille garde est Hamilton, sept fois champion du monde, et à l’heure actuelle, Russell a déclaré que «l’âge n’est qu’un chiffre» à son compatriote britannique.

«Naturellement, je n’ai pas travaillé toute ma carrière pour arriver en Formule 1 et me battre pour la dernière position, mais c’est la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment et je travaille aussi dur que possible avec Williams pour nous faire avancer,» a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix d’Espagne.

«Les progrès que nous avons réalisés ces trois dernières années me remplissent de grande satisfaction, mais finalement je veux me battre pour les victoires.

«Mais vous voyez Lewis faire les affaires semaine après semaine, il l’a toujours en lui, l’âge n’est qu’un chiffre. Il vole absolument.

«Surtout dans les courses, il fait un travail incroyable dans une voiture qui n’est pas la plus rapide sur la grille. Il y a toujours eu cet argument, est-ce la voiture ou le conducteur? Mais il met ça au lit pour le moment.

Russell vient à Barcelone pour retrouver son élan après un difficile Grand Prix du Portugal.

Les qualifications n’étaient pas le problème, loin de là car Russell a obtenu sa meilleure place sur la grille aux couleurs de Williams avec la P11, mais la course l’a vu revenir dans le peloton et finir par finir autour du Haas de Mick Schumacher.

Russell a blâmé le vent et la sensibilité de sa FW43B après la course, un point sur lequel il se tient, mais une analyse plus approfondie a mis en évidence un autre problème avec la voiture au Portugal qui «n’a pas aidé les choses du tout».

“Nous avons découvert un problème sur la voiture après la course qui n’a pas du tout arrangé les choses, mais nous sommes définitivement très sensibles au vent”, a confirmé Russell.

«Cela semble être l’excuse de la saison, pas seulement pour nous mais pour beaucoup de gens, mais c’est la réalité.

«Si vous roulez sur l’autoroute à 70 km / h et que vous passez la main par la fenêtre, vous le sentez, [now] fois que par trois lorsque nous faisons plus de 200 mph.

«Quand il y a du vent, des rafales et de l’imprévisibilité, ces voitures de F1 ne fonctionnent tout simplement pas et il s’agit de voir qui perd le moins, toutes ont du mal. Et je pense que nous avons perdu le plus dimanche.

Le GP du Portugal a été un gros regain de confiance pour Schumacher qui a dépassé l’autre Williams de Nicholas Latifi, et depuis lors, a vu dans les données qu’il était aussi plus rapide que Russell.

«J’ai beaucoup aimé, une des pistes que je ne connaissais probablement pas aussi bien que Bahreïn ou Imola, mais nous avons quand même pu nous battre avec les Williams et c’était très bien», a-t-il déclaré.

«En regardant toutes les données, il semble également que nous avions beaucoup plus de rythme en nous et probablement plus de rythme que George, ce qui est très prometteur.»

