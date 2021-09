George Russell veut éviter la dynamique Hamilton/Rosberg

in

George Russell est déterminé à éviter une « mauvaise dynamique » avec Lewis Hamilton, affirmant que Mercedes ne veut pas d’une autre situation avec Nico Rosberg.

Hamilton et Rosberg étaient coéquipiers chez Mercedes de 2013 jusqu’à la retraite de choc de l’Allemand après son succès au championnat 2016.

Alors que Mercedes a remporté trois titres de championnat des pilotes et trois titres des constructeurs au cours de leur temps ensemble, c’était tout sauf harmonieux.

Alors que la relation entre les deux se désintégrait, leurs querelles sur la piste se sont intensifiées.

Hamilton a accusé Rosberg de l’avoir délibérément frappé lors du Grand Prix de Belgique 2014, il y a eu le tristement célèbre lancer de casquette après leur affrontement aux États-Unis en 2015 et en 2016, ils se sont écrasés au Grand Prix d’Espagne. Et ce ne sont que trois de leurs incidents.

L’histoire et l’atmosphère ont été très différentes depuis que Rosberg est parti et que Valtteri Bottas l’a remplacé en tant que coéquipier de Hamilton.

Le Finlandais a tout fait et plus pour rendre la vie facile à Hamilton, allant même jusqu’à permettre à son coéquipier de remporter une victoire qui aurait dû être la sienne, comme lors du Grand Prix de Russie 2018.

Mais alors que Russell est catégorique, il ne jouera pas le second violon de son coéquipier sept fois champion du monde, il est déterminé à éviter une dynamique Rosberg/Hamilton.

“Je pense que Mercedes a eu une expérience claire d’une mauvaise dynamique au sein de l’équipe et ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas de répétition, et sur le plan personnel également, je ne le veux pas non plus”, a déclaré la Mercedes 2022. conducteur.

« Je pense qu’il est important en tant que coéquipiers de travailler ensemble pour pousser l’équipe et l’année prochaine, ce sera une nouvelle voiture, une nouvelle réglementation.

“Il n’y a aucune garantie de savoir qui aura la voiture la plus rapide, donc je suppose que c’est notre travail en tant que pilotes de faire avancer cela.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

“Je dirais aussi que Lewis et moi sommes à des stades très différents de notre carrière, ce qui, je pense, aide également”, a-t-il ajouté.

« J’ai beaucoup de respect pour lui. Je pense qu’être tellement plus jeune et l’admirer en tant que jeune pilote de karting change aussi beaucoup cette dynamique.

« Donc, je ne vois aucun problème. »

Russell a déjà déclaré que Mercedes lui avait dit qu’il aurait les mêmes opportunités que son coéquipier de courir pour les victoires et le titre mondial.

“Je vais définitivement sur des termes de niveau et cela m’a été très clair”, a-t-il déclaré.

“Mercedes est toujours respectueux à cet égard, pour donner aux deux pilotes la meilleure opportunité.”

Verdict de la planète F1