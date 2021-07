George Russell : Williams a toujours un “potentiel Q3” en Hongrie

George Russell a déclaré qu’il se sentait bien dans sa Williams, car il espère une nouvelle fois se frayer un chemin vers la Q3.

Après avoir raté de peu la dernière partie des qualifications au Grand Prix de Styrie, “Mr Saturday” est depuis allé encore plus loin et a donné à Williams ses premières apparitions consécutives en Q3 depuis 2017, après ses efforts en Autriche et en Grande-Bretagne.

Bien qu’il ne semble pas dans le rythme à l’entraînement, Russell estime que s’il accroche la voiture correctement, il a une chance de faire trois courses Q3 d’affilée dans sa FW43B, même avec l’imprévisibilité des orages potentiels prévus au Hungaroring.

“Je pense que nous serons très forts ici, avec un potentiel en Q3, si c’était sec, mais il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire la même chose si c’est humide, et peut-être même mieux – je suis content pour tout, “, a déclaré un Russell à l’air confiant à Formula1.com.

“Quand c’est mouillé, c’est vraiment difficile parce que parfois, après deux virages, vous dites ‘la voiture se sent bien, ça va être une session amusante’, ou vous sortez et après deux virages vous tombez presque dans le mur.

« Je serais littéralement capable de vous dire à partir du virage 2 si nous allons passer une bonne journée ou non. Il s’agira d’allumer ces pneus [and] les faire fonctionner.

« En fait, j’ai déjà fait une course ici sur le mouillé, ce qui était rapide, et je me sentais en confiance plus souvent qu’autrement quand il était mouillé.

C’est bon d’être de retour 👊🇭🇺 pic.twitter.com/WIO3tdTYJF – George Russell (@GeorgeRussell63) 30 juillet 2021

Si le temps reste sec, cependant, Russell pense toujours que l’équipe Grove est dans une position solide pour pouvoir se mettre en place avec un cri d’entrer dans les positions payantes qui continuent d’échapper au pilote junior Mercedes.

Les qualifications étant incroyablement importantes sur le Hungaroring serré et sinueux, le pilote de 23 ans a déclaré que l’équipe Williams s’assure que sa voiture est prête pour toute éventualité avec la météo imprévisible à Budapest ce week-end.

“Je pense que nous sommes en bonne position pour les qualifications et pour la course, car la course ne sera pas facile”, a déclaré Russell.

« Tout le monde considère ce week-end comme une course de qualification car il est si difficile de doubler ici, mais la course de dimanche – si ces conditions restent les mêmes, 35 degrés, température de piste de près de 60 degrés, ces pneus vont crier à l’aide – il va être difficile de faire la stratégie que vous voulez faire.

« Nous gardons également un œil sur dimanche. »