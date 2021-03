George Russell: Williams marquera, mais pas ce week-end

George Russell est convaincu que Williams marquera des points cette saison, mais doute que cela se produise dès le GP de Bahreïn qui ouvre la saison.

Bien que Russell ait fait sa marque la saison dernière, c’est lors de son apparition unique avec Mercedes au Grand Prix de Sakhir où il a marqué deux points pour sa finition P9 et un point supplémentaire pour avoir réalisé le meilleur tour de la course.

Bien que ce soit un résultat décisif pour le pilote, il est resté sans but pour Williams où son meilleur résultat était une P11 au Grand Prix de Toscane.

Son coéquipier Nicholas Latifi a terminé trois fois P11 alors que Williams n’a pas réussi à marquer un seul point, terminant en bas du journal pour la troisième année consécutive.

Russell pense que ce sera mieux pour l’équipe cette saison avec des points offerts, mais pas à Bahreïn.

«Je pense que la voiture de cette année a définitivement plus de potentiel que les deux dernières voitures que j’ai pilotées», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse des pilotes sur le circuit de Sakhir.

«Nous nous sommes rapprochés à plusieurs reprises l’an dernier; J’aimerais penser que nous serons en mesure de gagner des points à un moment donné cette saison.

«Je ne pense pas que ce sera nécessairement ce week-end; ce sera un week-end très difficile pour nous avec les conditions prévues, mais je pense qu’à un moment donné cette année, dans des conditions plus normales, nous verrons le vrai rythme de la voiture et ce sera plus positif.

De retour en course cette semaine 🙌 Qui d’autre ne peut pas effacer le sourire de son visage? ☺️ pic.twitter.com/B399bZE9dE – Williams Racing (@WilliamsRacing) 22 mars 2021

Le Britannique a mis en garde Williams contre le jeu de stratégie dans l’espoir d’éviter une quatrième saison à la 10e place.

Il pense qu’un tel jeu ne pourrait que contre-attaquer l’équipe.

« Cela … peut être une approche très perfide, et peut être très démoralisante pour n’importe quelle équipe », a-t-il dit, « parce que si vous allez dans un seul dimanche, vous savez, mettre tous vos jetons au vert et espérer le meilleur, probablement 22 fois sur 23, cela ne rapportera pas. »

