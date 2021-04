George Segal, acteur prolifique, décède à 87 ans

George Segal est décédé à l’âge de 87 ans.

. – George Segal, un acteur prolifique avec une carrière de plus de six décennies, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé mardi sa femme.

« Avec dévastation, la famille annonce que ce matin George Segal est décédé des suites d’un pontage », a déclaré Sonia Segal, dans un communiqué fourni par Sony Television.

George Segal est né à Long Island, New York, et ses crédits d’acteur vont de « Who’s Afraid of Virginia Woolf? » En 1966, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars, et « A Touch of Class » en 1973.

Dans les années 1970, il a souvent joué les rôles principaux ironiques dans des films tels que «La duchesse et le renard d’eau sale» et «Amusez-vous avec Dick et Jane». Dans les années 90, George Segal était surtout connu pour ses rôles à la télévision, dont celui de Jack Gallo, le propriétaire d’un magazine de mode un peu ridicule dans « Just Shoot Me! ».

En 2013, le producteur Adam F. Goldberg a choisi George Segal comme le patriarche de la famille juive Albert « Pops » Salomon dans sa série semi-autobiographique, « The Goldbergs ».

« Par pur hasard, j’ai fini par choisir la personne idéale pour jouer à Pops », a déclaré Goldberg sur Twitter mardi. Comme mon grand-père, George était un enfant dans l’âme avec une étincelle magique.

Son agent, Abe Hoch, a décrit George Segal comme son ami proche et client.

«Sa chaleur, son humour, sa camaraderie et son amitié me manqueront. C’était un être humain merveilleux », a-t-il déclaré dans un communiqué fourni par Sony.

Seán Federico O’Murchú de CNN a contribué à ce rapport.