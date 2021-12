George Soros est le « fil conducteur » reliant les villes à la hausse des taux de criminalité : Watters

Jesse Watters a identifié l’homme derrière la hausse des taux de criminalité dans certaines des plus grandes villes du pays dans son monologue d’ouverture vendredi sur « Tucker Carlson Tonight ».

ARI FLEISCHER : DES CRIMINELS PRENANT LA « DECISION RATIONNELLE » DE GAGNER LEUR ARGENT DANS LE CRIME

JESSE WATTERS : Le New York du début des années 90 est de retour, et il n’y a pas que New York. Beaucoup des plus grandes villes de ce pays reculent de la même manière que la ville de Philadelphie, ma ville natale, vient d’établir un nouveau record de tous les temps pour les meurtres. … Cela se produit dans tout le pays. Louisville, Kentucky, Tucson, Arizona et Columbus, Ohio ont également établi de nouveaux records de meurtres cette année, et avec un peu moins de deux mois restants en 2021, Indianapolis a battu son record d’homicides criminels pour la deuxième année consécutive. Le comté de Cook, qui comprend Chicago, vient de dépasser le millier d’homicides pour la première fois depuis 1994.

…

Quel est le fil conducteur entre toutes ces villes ? Regardez qui finance les procureurs. À Saint-Louis, la campagne du procureur général Kim Gardner a pris plus de 200 000 $ à un groupe soutenu par le milliardaire George Soros. Soros savait pour quoi il payait. Gardner a exprimé ouvertement son désir d’arrêter de poursuivre les crimes. Il y a deux ans, Garner a déclaré : « Nous devons démolir le système. Le système va faire ce qu’il va faire, et c’est causer des dommages. Le système a causé des dommages par ce qu’on appelle l’incarcération de masse. Gardner a tenu sa promesse. Les données de 2019 montrent que Gardner a émis des mandats pour seulement 23% des cas portés par la police de St. Louis. Soros a également financé DA Larry Krasner à Philadelphie, Kim Fox à Chicago et George Gascon à LA. Il n’y a pas de limites de financement de campagne pour ces élections locales, donc Soros est libre de dépenser des millions pour elles, et il n’est pas le seul à le faire.

