George Springer a réalisé un jeu spectaculaire et a brillé avec un coup de circuit contre les Mets

in

Le jardinier George Springer des Blue Jays de Toronto a montré à la fois offensivement et défensivement dans le Grandes ligues.

À travers le match des Mets de New York et des Blue Jays de Toronto, George Springer Il a montré les deux côtés du terrain de la meilleure des manières, contre l’une des équipes qui s’intéressait le plus à ses services lorsqu’il était en agence libre de la MLB.

George Springer Il a frappé un brillant home run dans le champ gauche sur les lancers de Taijuan Walker, et pour couronner le tout, il a fait un jeu qui a littéralement dû voler pour terminer le jeu.

Printemps des reines 💣 #SpringerDinger pic.twitter.com/e8nPQ0MRit – Blue Jays de Toronto (@BlueJays) 24 juillet 2021

OMG quel genre de pièce de George Springer. Il a volé pour attraper ce coup. Énorme pic.twitter.com/W9mUNkqjLM – Guillermo Liñares (@ guille94) 25 juillet 2021

Springer au bâton pour 237. Avec 8 circuits et 15 points produits, il n’a pas beaucoup joué cette saison en raison de blessures, de ses 23 coups sûrs dans la saison 8 l’ont été par circuit dans le MLB.