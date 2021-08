George Springer repousse Matt Barnes et les Blue Jays renversent le jeu pour les Red Sox

George Springer n’a pas battu Matt Barnes et avec un circuit de trois points, les Blue Jays de Toronto ont renversé le match contre les Red Sox de Boston en fin de huitième manche dans la seconde moitié de la saison. 2021 de MLB.

Matt Barnes a répété un pitch à George Springer et il ne l’a pas raté une deuxième fois et l’a envoyé au champ gauche le plus haut et le plus profond (champ gauche) avec deux sur les buts pour que les Blue Jays fassent tourner le match aux Red Sox au bas de la huitième manche avec deux retraits comme ça . :

Les Blue Jays continuent d’approfondir le mauvais timing de lancer pour les Red Sox, qui sont confiants et pleins d’espoir dans le retour de Chris Sale.