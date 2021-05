George Strait dévoile ses débuts dans un hit-parade country

En mai 1981, le nom d’un artiste émergent a été vu pour la première fois sur le palmarès des singles country américains, et il en a à peine été éloigné depuis. Détroit de George fait ses débuts avec son premier single majeur «Déroulé», et une étoile est née.

La chanson a été écrite par Frank Dycus avec Dean Dillon, qui a continué à écrire de nombreux autres succès pour Strait dans une relation créative continue. Dillon est devenu membre du Nashville Songwriters Hall of Fame en 2002. Il était un artiste à succès à part entière, plaçant 20 singles sur le palmarès country entre 1979 et 1993.

Dean Dillon, écrivain et interprète

En effet, Dillon entrerait dans le compte à rebours en tant qu’artiste avec le modeste succès «They’ll Never Take Me Alive» à peine deux semaines après l’entrée de la version de Strait de «Unwound» au n ° 74, sur le palmarès de la semaine du 16 mai 1981 .

L’omniprésence de Strait sur la scène de la musique country des quatre dernières décennies est telle qu’il est étrange de le voir décrit comme un nouvel artiste, mais il était dans ce même numéro de Billboard, qui le décrivait comme un «éleveur texan de quatrième génération» dans son « Nouveau profil sur les cartes ».

«Unwound» a continué pour atteindre le n ° 6 pour donner à Strait un pied ferme sur la scène. Il l’a suivi avec le single Top 20 «Down And Out», également écrit par Dillon et Dycus. Les deux chansons sont apparues sur le premier album Strait Country, sorti en septembre 1981.

Bien qu’il n’ait jamais fait le top 20 des albums country, Strait Country a accumulé un total de 57 semaines sur les best-sellers. Il est devenu or en 1988 et platine en 1999. Mais en 1981, George Strait était en route. Un remarquable 38 ans plus tard, il marquait un nouvel album country n ° 1 avec le reçu avec ravissement Machine à voyager dans le temps Honky Tonk.

«Unwound» est sur Strait Country

