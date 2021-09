George Strait livre un autre classique décontracté

Le titre de Détroit de GeorgeLe 14e album studio de , sorti le 28 septembre 1993, aurait pu décrire toute l’approche du géant country en matière d’enregistrement – ​​et, peut-être, de vie. Easy Come, Easy Go était une autre collection de joyaux de la tradition country principalement nouveaux mais anciens. Alors que la nuit succédait au jour, il est passé au statut de double platine aux États-Unis, remportant un autre single n ° 1 à Strait et trois autres succès dans le Top 10.

Faire paraître facile

George rendait tout cela facile depuis une douzaine d’années – d’autant plus après l’énorme succès de la bande originale de 1992 de Pure Country. Il a fait ses débuts d’acteur dans le film en tant que chanteur country, appelé Dusty Chandler, avec la co-star Lesley Ann Warren. Le film a fait un bénéfice modeste, mais il a été éclipsé par la performance de la bande originale. Platine en deux mois et triple platine en 16, il a continué à se vendre en grand nombre tout au long des années 90, atteignant six fois le platine en novembre 1999 et devenant l’album le plus vendu de Strait.

Certains auraient pu être découragés à l’idée de suivre un tel succès, mais si George l’était, il l’a bien caché. Comme à son habitude, il a sorti le premier single d’Easy Come, Easy Go, la chanson titre, quelques semaines avant l’album complet, début août. Il y avait un nom familier parmi les crédits d’écriture de Dean Dillon, le collaborateur de longue date de Strait dont le partenaire sur l’air était l’auteur-compositeur-interprète Aaron Barker. La radio country et les légions de fans de George ont rugi leur approbation et, en octobre, la chanson est devenue son 25e single country n ° 1. Dillon en avait co-écrit dix.

Une semaine plus tôt, l’album Easy Come, Easy Go est arrivé sur le palmarès à son apogée n ° 2. S’il n’a pas tout à fait atteint les sommets de Pure Country, il y a eu une course de 69 semaines et un statut de platine rapide comme une consolation considérable. En novembre 1994, cela est passé au double platine. La touche de production assurée de Strait et Tony Brown, travaillant comme toujours aux Sound Stage Studios de Nashville, faisait son charme.

« Strait produit de bons disques de manière si constante »

Des joueurs exemplaires tels que Glenn Worf, Paul Franklin et Matt Rollings étaient tous à bord pour aider à créer l’ambiance décontractée de l’album. Cette fois, il y avait l’ajout de cordes sur trois pistes, volées dans les sessions de Burbank, en Californie. Aaron Barker a de nouveau remporté le prix avec la sélection du deuxième single de l’album, la triste ballade « I’d Like To Have That One Back », composée avec Bill Shore et Rick West. Un hit n ° 3 s’ensuivit, car les morceaux d’Easy Come, Easy Go ont gardé Strait sur les listes de lecture des radios country pendant la majeure partie de 1994.

La troisième sortie de single l’a trouvé dans le territoire de la version de couverture, sur une lecture de “Lovebug”, un succès important pour George Jones tout le chemin du retour en 1965. C’était des stylos de l’artiste-écrivain Wayne Kemp, un autre des favoris de George, et Curtis Wayne. L’interprétation désinvolte de Strait est passée au n°8. Pour compléter un quatuor de singles, il y avait le profondément romantique “The Man In Love With You”, écrit par Steve Dorff et Gary Harju, qui a atteint le n ° 4. Ces quatre sorties ont passé 20 semaines chacune dans les charts, pendant un an et demi collectif.

‘Il écoute tellement de chansons que c’est effrayant’

Un aperçu du modus operandi de Strait est apparu autour de la sortie de l’album dans la rubrique Country Corner de Billboard par Lynn Shults. Erv Woolsey, qui dirigeait l’artiste depuis sa percée, a noté : « George laissera passer une chanson. Il dira: “Je pense que c’est un smash, mais je ne pense pas que ce soit pour moi.” Il écoute tellement de chansons que c’est effrayant. George n’écrit pas beaucoup, alors il cherche son prochain tube tout au long de l’année.

Malgré toute la nostalgie d’Easy Come, Easy Go et tout au long du catalogue de Strait, sa prééminence sur la scène de Nashville a eu un effet sur ses collègues artistes. Par exemple, le « I Wasn’t Fooling Around » plein d’assurance et de balancement, écrit par les vedettes Jim Lauderdale et John Leventhal, aurait pu figurer dans le recueil de chansons des Mavericks, qui commençaient à émerger en même temps.

Lauderdale a également composé la chanson d’ouverture de l’album, “Stay Out Of My Arms”, tandis que Dillon avait un deuxième crédit dans “Without Me Around”, avec John Northrup. Easy Come, Easy Go s’est terminé avec George se rapprochant du territoire classique du crooning sur «We Must Be Loving Right» de Clay Baker et Roger Brown.

‘Bien sûr que shootin’…’

“Strait sort de bons disques si régulièrement (c’est son 18e) qu’il est difficile d’éviter le syndrome ho-hum-un autre-parfait-George-Strait-album”, a écrit Billboard. “Mais, bien sûr que shootin’, ici il vient avec un autre. Le Texan long et grand parcourt un grand nombre de chansons d’amour ici.

À travers tout cela, même si George est resté aussi timide que jamais en termes d’interviews, il est resté proche de ses fans avec un programme de tournée chargé. La seconde moitié de 1993 comprenait une tournée à guichets fermés de deux nuits au Greek Theatre de Los Angeles et une série de dates de décembre au Mirage de Las Vegas, scène de ses derniers jours. Résidence Strait To Vegas.

L’influence de la star sur les nouveaux arrivants du pays devenait également évidente. Aux ACM (Academy Of Country Music) Awards de cette année-là, le phénomène des ventes qu’était Garth Brooks a rendu hommage aux artistes qui avaient le plus contribué à façonner son son : James Taylor, Billy Joel, George Jones et… George Strait.

