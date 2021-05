George Strait retourne à Vegas alors que son agenda 2021-2022 s’agrandit

Détroit de George a annoncé qu’il avait reporté ses spectacles à Las Vegas, d’abord annoncé puis reporté de 2020, en août. Les dates de Strait to Vegas sont maintenant fixées pour la T-Mobile Arena de la ville le vendredi 13 août et le samedi 14 août. Conformément à la facturation originale, l’auteur-compositeur-interprète Caitlyn Smith, né dans le Minnesota et basé à Nashville, sera l’invité spécial de Strait.

«Le groupe Ace in the Hole et moi attendons avec impatience ce jour depuis un an et demi», déclare Strait. «J’ai hâte de revoir Vegas et tous mes grands fans. Ça fait bien trop longtemps. Nous allons enfin rouler à nouveau. À bientôt.”

Les billets pour les spectacles annoncés pour la première fois un an plus tôt seront honorés pour les concerts nouvellement organisés. Ceux du 28 août 2020 s’appliqueront désormais au 13 août de cette année, et les billets du 29 août 2020 s’appliqueront à la nouvelle date du 14 août. Tous les fans qui ne peuvent pas assister aux dates reportées peuvent demander un remboursement au point d’achat initial, au cours des 30 prochains jours.

Dans d’autres annonces en direct de «The King of Country», il sera, comme rapporté, l’une des têtes d’affiche au 20e anniversaire du Austin City Limits Music Festival. Il se tiendra les week-ends du 1er au 3 octobre et du 8 au 10 octobre dans le parc Zilker de la ville. Les autres artistes majeurs du festival incluent Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Dababy, Erykah Badu et le groupe australien Rüfüs Du Sol. Le projet de loi expansif comprend également Greta Van Fleet, St. Vincent, Megan Thee Stallion, Tanya Tucker, Phoebe Bridgers, Modest Mouse et d’innombrables autres.

Il a également été confirmé que Strait fera partie des célébrations du 90e anniversaire de l’an prochain pour le Houston Livestock Show and Rodeo, le 20 mars 2022. La superstar du pays est un partisan de longue date du rodéo, auquel ce sera sa 31e représentation.

