George Takei entraîne William Shatner, co-vedette de Star Trek, après un voyage dans l’espace

George Takei traîne sa co-star de Star Trek William Shatner, après que l’acteur du capitaine Kirk ait fait un bref voyage dans l’espace. Takei a joué le célèbre barreur Hikaru Sulu dans la série télévisée et les films originaux de Star Trek, face à Shatner, 90 ans. Page Six rapporte que l’acteur bien-aimé a fait part de ses réflexions sur le récent vol Blue Origin de Shatner, tout en s’adressant au public de sa nouvelle pièce, intitulée Pensées d’un homme de couleur.

« Il va hardiment là où d’autres sont allés auparavant. C’est un cobaye, il a 90 ans, et il est important de savoir ce qui se passe », a déclaré Takei. « Donc, 90 ans va montrer beaucoup plus sur l’usure du corps humain, donc ce sera un bon spécimen à étudier. Bien qu’il ne soit pas le spécimen le plus apte de 90 ans, il sera donc un spécimen inapte ! » Il a été noté que le ton de Takei pouvait être considéré comme une plaisanterie enjouée, bien que Cinema Blend souligne que les deux ont semblé maintenir une querelle au fil des ans.

C’était le voyage du RSS First Step aujourd’hui. Sa mission : rencontrer la Terre depuis des vues incroyables à l’apogée pic.twitter.com/Gzsnkv97K9 – Blue Origin (@blueorigin) 13 octobre 2021

Mercredi, Shatner a effectué son voyage à bord d’une navette de la société Blue Origin de Jeff Bezos. L’engin a décollé peu après 10 h 30 HE pour un court vol avant de revenir en toute sécurité sur Terre. En plus de Shatner, le microbiologiste Glen de Vries et Chris Boshuizen – fondateur de la société d’observation de la Terre Planet Labs – sont également sur le vol de 10 minutes.

À la veille du grand vol, Blue Origin a publié une vidéo de Shatner abordant le grand événement et, dans le clip, il a expliqué à quel point ce moment est monumental. « Nous n’en sommes qu’au début, mais à quel point ce début est miraculeux. Comme c’est extraordinaire de faire partie de ce début », a-t-il ajouté, « On dirait qu’il y a beaucoup de curiosité à propos de ce personnage de fiction, le capitaine Kirk, qui va dans l’espace. Alors allons-y et profitons de la balade. »

Shatner a également rencontré Gayle King sur CBS Mornings avant le lancement, disant à l’animateur : « Je veux voir l’espace, je veux voir la Terre, je veux voir ce que nous devons faire pour sauver la Terre. » Il a poursuivi: « Je veux avoir une perspective qui ne m’a jamais été montrée auparavant. C’est ce qui m’intéresse de voir. »

« Je suis très excité », a poursuivi Shatner en parlant à King. « J’ai attendu toute ma vie pour faire ça. Je pense que c’est assez incroyable que 2021 soit l’année où la race humaine commence enfin à aller dans l’espace à grande échelle. » Il a ajouté: « Je pense que nous allons revenir à cette date dans 50 ans et aller, wow, c’était vraiment une période spéciale de l’histoire, tout comme les frères Wright, quand les gens ont commencé à piloter des avions de passagers. C’est vraiment excitant d’être partie de l’histoire et j’ai hâte de voler. »