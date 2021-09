George W Bush condamne la division politique « malveillante » dans un discours commémorant le 11 septembre | Monde | Nouvelles

Dans un discours passionné pour commémorer les courageuses victimes du vol 93, Bush, qui était à moins d’un an de sa présidence lorsque 2 977 personnes ont été tuées lors des attentats du 11 septembre, a expliqué à quel point « l’unité incroyable et résiliente » affichée par les Américains semble alors si lointain maintenant. « Une force malveillante semble à l’œuvre dans notre vie commune qui transforme chaque désaccord en argument et chaque argument en un choc des cultures », a-t-il déclaré.

“Une grande partie de notre politique est devenue un appel nu à la colère, à la peur et au ressentiment qui nous laisse inquiets pour notre nation et notre avenir ensemble”, a-t-il déclaré.

Faisant allusion à la fois à l’annulation de la culture et aux extrémistes de droite qui ont cherché à prendre d’assaut la capitale pour empêcher le Congrès de certifier les élections de 2020 pour le président Joe Biden, il a déclaré: “Nous avons vu de plus en plus de preuves que les dangers pour notre pays peuvent venir non seulement à travers les frontières mais de la violence qui se rassemble à l’intérieur.

« Il y a peu de chevauchement culturel entre les extrémistes violents à l’étranger et les extrémistes violents au pays.

“Mais dans leur mépris du pluralisme, dans leur mépris de la vie humaine, dans leur détermination à souiller les symboles nationaux, ce sont des enfants du même esprit immonde et il est de notre devoir continu de les affronter.”

Se souvenant de ces jours qui ont immédiatement suivi l’attaque d’Al-Qaïda contre les tours jumelles, le Pentagone et la tentative de destruction du bâtiment de la capitale – contrecarrée par les passagers et l’équipage du vol 93 – il a déclaré : « Je viens sans explications ni solutions. Je ne peux que vous dire ce que j’ai vu.

« Le jour de l’épreuve et du deuil de l’Amérique, j’ai vu des millions de personnes saisir instinctivement la main d’un voisin et se rallier à la cause de l’autre. C’est l’Amérique que je connais.

Il a ajouté : « À une époque où le sectarisme religieux aurait pu couler librement, j’ai vu l’Amérique rejeter les préjugés et embrasser les personnes de foi musulmane.

« C’est la nation que je connais.

« À une époque où le nativisme aurait pu susciter la haine et la violence contre des personnes perçues comme des étrangers, j’ai vu des Américains réaffirmer leur accueil des immigrés et des réfugiés. C’est la nation que je connais.

« À une époque où certains considéraient la génération montante comme individualiste et décadente, j’ai vu des jeunes s’engager dans un service éthique et s’élever à l’action altruiste. C’est la nation que je connais.

Et il a fait l’éloge de ces 33 et sept passagers d’équipage du vol 93 qui, leur mort imminente, ont lutté avec leurs pirates de l’air pour empêcher leur avion d’atteindre sa destination.

« Il y a 20 ans, des terroristes ont choisi au hasard un groupe d’Américains sur un vol de routine comme dommages collatéraux dans un acte de terreur spectaculaire », a-t-il déclaré.

« Les 33 passagers et les sept membres d’équipage du vol 93 auraient pu être n’importe quel groupe de citoyens choisis par la foi. Dans un sens, ils nous remplaçaient tous.

« Les terroristes ont vite découvert qu’un groupe aléatoire d’Américains est un groupe exceptionnel de personnes. Face à des circonstances impossibles, ils ont réconforté leurs proches par téléphone, se sont préparés à l’action et ont vaincu le dessein du mal.

« Ces Américains étaient courageux, forts et unis d’une manière qui a choqué les terroristes. Cela ne devrait surprendre aucun d’entre nous.

“C’est la nation que nous connaissons.”

L’ancien commandant en chef a également félicité les anciens combattants qui ont répondu de manière désintéressée à l’appel du devoir de risquer leur vie dans la guerre contre le terrorisme.

« Vous avez mis vos concitoyens à l’abri du danger. Vous avez défendu les croyances de votre pays et fait avancer les droits des opprimés », a-t-il déclaré.

« Vous avez été le visage de l’espoir et de la miséricorde dans des endroits sombres. Tu as été une force de bien dans le monde,

« Rien de ce qui a suivi, rien, ne peut ternir votre honneur ou diminuer vos réalisations,

« À vous et à l’honneur des morts, notre pays vous est éternellement reconnaissant. »