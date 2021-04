George W.Bush dit qu’il a voté pour Condoleezza Rice en 2020, revient sur le commentaire “ nativiste ” ⋆ .

L’ancien président George W.Bush a déclaré qu’il avait voté par écrit pour 2020 pour son ancienne secrétaire d’État, Condoleezza Rice, évitant le soutien à la réélection de son compatriote républicain Donald Trump ou un vote pour le président désormais démocrate Biden.

L’ancien président a révélé son choix de vote dans une interview avec le magazine People tout en faisant la promotion de son nouveau livre, «Out of Many, One», qui comprend des portraits inspirés d’immigrants américains et de leurs histoires de vie.

Bush a dit qu’il avait informé Rice de son vote et qu’elle avait dit qu’elle refuserait d’accepter le poste.

Bush a qualifié mardi le Parti républicain de «isolationniste, protectionniste et, dans une certaine mesure, nativiste».

Il a tenté dans l’interview de People de clarifier le commentaire en disant: «Vraiment ce que j’aurais dû dire -« Il y a des voix fortes qui sont isolationnistes, protectionnistes et nativistes », quelque chose, d’ailleurs, dont j’ai parlé quand j’étais président.

“Mais j’ai peint avec un pinceau trop large … parce qu’en disant ce que j’ai dit, cela a exclu beaucoup de républicains qui croient que nous pouvons résoudre le problème.”

