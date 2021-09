George W. Bush l’a interpellé face à ses crimes de guerre en Irak. 10z viral

in

L’ancien président George W. Bush a été chahuté lors d’un discours sur ses huit années au pouvoir à Los Angeles. Selon My News LA, Bush a été accueilli par trente manifestants devant le théâtre Saban à Beverly Hills. Il n’y a pas eu d’arrestations.

Mais c’était à l’intérieur où se trouvaient les feux d’artifice. Mike Prysner, un ancien combattant et militant de la guerre en Irak, a interrompu Bush pendant son discours en criant :

“Monsieur. Bush, quand vas-tu t’excuser pour le million d’Irakiens morts parce que tu as menti ? Vous avez menti sur les armes de destruction massive – vous avez menti sur les liens avec le 11 septembre – vous avez menti sur le fait que l’Irak était une menace ! Vous M’avez envoyé en Irak en 2003 ! Mes amis sont morts ! » – Mike Prysner

Tant d’images mentales de ce qui s’est passé en Irak me hantent encore, la torture, les bombardements (en particulier les bombardements génocidaires de l’EI sur les Yézidis), les massacres quotidiens, la guerre civile, l’EI, et la souffrance et la mort de plus d’un million de personnes.

Les criminels de guerre ne devraient pas pouvoir réhabiliter leur image en présence d’une société polie. Et les insurgés traîtres ne devraient pas non plus.

Bush et son administration de l’industrie de guerre et du piratage des combustibles fossiles ont entraîné le pays dans la guerre contre l’Irak et détourné l’attention du monde de l’Afghanistan.

Bush était le perdant du vote populaire et installé par une cour suprême partisane contre la volonté de la majorité du peuple américain.

Il a lâchement utilisé la crise du 11 septembre avec un blitz de propagande « United We Stand ». Pendant tout ce temps, lui et Cheney ont poussé des politiques de droite, deux juges radicaux de la Cour suprême de la Société fédéraliste et une guerre au Moyen-Orient dans nos gorges pour des mensonges sur les armes de destruction massive par distraction.

