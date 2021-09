George Weah a joué pour Chelsea et Man City, a changé le jeu pour la légende d’Arsenal Thierry Henry, a fait d’Arsène Wenger un chevalier, a remporté un Ballon d’Or et a marqué des buts merveilleux

in

George Weah n’a pas joué de son mieux ou la majorité de son football à Chelsea ou à Manchester City.

Mais, alors que les deux géants de la Premier League s’affrontent ce week-end – en direct sur talkSPORT – cherchant à prendre l’avantage dans la course au titre, il convient de se souvenir de Weah – le premier et unique vainqueur africain du Ballon d’Or et l’actuel président du Libéria.

George Weah a joué en Angleterre vers la fin de sa carrière et a remporté une FA Cup avec Chelsea

Les lauréats du Ballon d’Or et les présidents ne rentrent généralement pas dans la même catégorie. Mais là encore, il n’y avait rien de normal à propos de Weah sur le terrain de football.

Écoutez simplement Thierry Henry. “George Weah, Romário et Ronaldo ont changé le jeu pour moi”, a déclaré l’ancien attaquant français.

Sa carrière en Europe a commencé lorsqu’Arsène Wenger l’a trouvé en train de jouer pour l’équipe camerounaise de Tonnerre Yaoundé et l’a amené à l’équipe française de Monaco en 1988.

C’était un match paradisiaque et Weah a marqué 47 buts en 103 matches de championnat pour l’équipe française, avant de se qualifier pour son rival de division, le Paris Saint-Germain.

GETTY

Weah et Wenger ont eu une relation brillante

Comme de nombreux joueurs avec lesquels Wenger a travaillé, Weah attribue au joueur de 71 ans l’incroyable carrière qu’il a eue.

L’attaquant a dit un jour au Guardian : «[Wenger] était une figure paternelle et me considérait comme son fils.

“A part Dieu, je pense que sans Arsène, je n’aurais jamais pu réussir en Europe.”

Il a même décerné à l’ancien manager d’Arsenal Liberia la plus haute distinction pour services rendus au football africain, notamment en lançant la propre carrière de Weah.

GETTY

Wenger et Weah au Libéria

Wenger a été nommé Chevalier Grand Haut Commandeur de l’Ordre Humain de la Rédemption Africaine, le rang le plus élevé dans l’Ordre de Distinction du Libéria.

Ce serait maintenant le bon moment pour discuter brièvement de la façon dont Weah est passé des buts marqués aux élections sénatoriales au Libéria.

Il s’est d’abord présenté à la présidence en 2005, puis, 11 ans plus tard, Weah a été élu président du Libéria, remportant un second tour contre le vice-président Joseph Boakai avec plus de 60 % des voix.

Weah a prêté serment en 2018, faisant de lui le quatrième plus jeune président en exercice en Afrique, Didier Drogba et Samuel Eto’o ayant tous deux assisté à l’investiture.

Vous aimeriez penser qu’ils ont eu un match à cinq après la cérémonie…

Le séjour de Weah en Angleterre est arrivé à la fin de sa carrière mais il a quand même laissé un impact

Revenons à 1996 et, après quelques saisons plus riches en buts au PSG, qui l’ont aidé à remporter le Ballon d’Or en 1995, Weah a signé pour les géants italiens de l’AC Milan.

Alerte spoiler : il a marqué plus de buts. Mais il y en avait un, en particulier, qui restera dans l’histoire.

C’était le premier match de la saison 1996/97 et Milan affrontait Hellas Verona, tout en espérant remporter deux titres consécutifs en Serie A.

Ils menaient 2-1 et, à la 85e minute, Weah a fait quelque chose d’incroyable.

Un corner de Vérone a été dépassé et, debout vers le poteau arrière, Weah a magnifiquement renversé le ballon – cela aurait été brillant, tout seul.

Il a alors commencé à courir, courir, courir et courir.

Les joueurs se heurtaient les uns aux autres, tentaient de lui faire une faute et sprintaient comme si leur vie en dépendait, juste pour arrêter l’attaquant.

Evidemment, ils n’ont pas pu et Weah a calmement planté le ballon au fond du filet – il avait couru d’un bout à l’autre du terrain en 15 secondes environ.

GETTY

Weah a reçu le Ballon d’Or en 1995, après des moments incroyables avec le PSG et l’AC Milan

C’était l’un des nombreux buts merveilleux qu’il a marqués tout au long de son séjour à Milan et, après quatre saisons et demie en Italie, la Premier League a appelé.

Chelsea a prêté l’attaquant et, malgré le fait qu’il ait marqué lors de ses débuts contre Tottenham, Weah n’a marqué que trois buts en 11 matches de championnat pour les Blues, bien qu’il ait remporté la FA Cup, mais ils ont décidé de ne pas prolonger son contrat au-delà de la fin de la saison. saison.

Milan a ensuite annulé son contrat cet été-là et, avec l’effondrement des déménagements à Monaco, Fulham, Celtic et Rangers, il a finalement signé pour Manchester City.

À ce stade, il se concentrait probablement davantage sur ses perspectives présidentielles et n’était certainement pas le même joueur qui marquait les buts de Monaco, du PSG et de Milan.

Cependant, le voir en Premier League était incroyable, et il y aura beaucoup de joueurs jouant pour Chelsea et Manchester City samedi qui ne pouvaient que rêver de la carrière de Weah.

