George Wein, cofondateur de Newport Jazz, décède à 95 ans

Promoteur, pianiste, collectionneur d’art et philanthrope George T. Wein, co-fondateur et créateur du Newport Jazz Festival et Newport Folk Festival, est décédé paisiblement dans son sommeil le lundi 13 septembre 2021. Il avait 95 ans.

Lorsque Wein a reçu un Grammy Honorary Trustee Award en 2015, l’animateur de la cérémonie de remise des prix, star du rap / acteur LL Cool J a déclaré: «George Wein a défini ce qu’un festival de musique pourrait être avec le Newport Jazz Festival, le Newport Folk Festival et le New Orleans Jazz and Heritage Festival. C’est un gars formidable. Plus que quiconque, George a préparé le terrain pour ce à quoi ressemblent les grands festivals d’aujourd’hui ; des festivals comme Coachella, Bonnaroo… il a rendu cela possible… »

Plus connu comme producteur que comme interprète, Wein a fait des stars et a relancé les carrières de générations de musiciens qui se sont produits dans ses salles. Miles Davis, qui a dit à Wein que “vous ne pouvez pas avoir de festival sans moi”, a effectué son retour en 1955 avec sa performance immortelle de “‘Round Midnight”. L’année suivante, Duc Ellington a déclaré qu’il était “né à Newport” lorsqu’il a enregistré l’un de ses plus grands succès, “Diminuendo” et “Crescendo in Blue”. Wein a été le pionnier du festival de musique moderne tel que nous le connaissons, mettant le jazz et le folk et leurs nombreuses variations dans les espaces de performance les plus accessibles au public le plus large possible.

Juste avant son 90e anniversaire, Wein a commencé à planifier la durabilité de Fondation des festivals de Newport, l’association qui gère les deux événements musicaux. Il a d’abord fait appel au producteur Jay Sweet, qui avait donné un nouveau souffle au Folk Festival, pour travailler en tant que producteur exécutif afin de superviser l’organisation avec le conseil d’administration. Puis il jette son dévolu sur le bassiste Christian McBride, devenu directeur artistique du Newport Jazz Festival en 2017.

“Il a non seulement inventé l’idée d’un festival de musique moderne et a fait la carrière de nombreuses icônes de la musique, mais son investissement dans l’appréciation de la musique est pour moi ce qui fait de lui la plus grande icône de toutes”, a déclaré Sweet. « George a un don indéniable pour faire bouger les choses. En conséquence, il a peut-être fait plus pour préserver le jazz que tout autre individu. »