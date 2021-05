George Will passe en revue la diapositive comparant Capitol Riot au 11 septembre – RedState ⋆ .

Il existe quelques principes de base auxquels les gens devraient probablement adhérer.

Ne comparez jamais rien à l’Holocauste ou au 11 septembre. Parce que rien ne va se rapprocher, alors n’essayez pas.

Mais cela n’empêche pas les gens de le faire.

George Will est en politique depuis ce qui semble être 100 ans, mais apparemment, il n’a pas appris ce principe de base.

Will était sur ABC cette semaine avec George Stephanopoulos. Stephanopoulos a cité la sénatrice Susan Collins (R-ME) qui a déclaré qu’elle était optimiste quant à la possibilité de passer une commission le 6 janvier au Sénat. “C’est un peu difficile de croire que c’est même controversé”, a déclaré Stephanopoulos.

À propos de la controverse autour de la commission du 6 janvier, le chroniqueur syndiqué de WaPo @GeorgeWill a déclaré à @GStephanopoulos: «Nous avons quelque chose de nouveau dans l'histoire américaine … un parti politique défini par la terreur qu'il ressent pour ses propres électeurs, c'est le parti républicain en ce moment.

De ABC

“Eh bien, c’est controversé pour une raison”, a déclaré Will. «Nous avons quelque chose de nouveau dans l’histoire américaine; c’est un parti politique défini par la terreur qu’il ressent pour ses propres électeurs. C’est le Parti républicain en ce moment. Chaque élu a peur de ses électeurs, donc ne respecte pas ses électeurs, n’aime pas ses électeurs et craint qu’un vote pour cela soit considéré comme une insulte au 45e président. Il n’y a aucune raison – je veux dire, McConnell a raison. Il va y avoir de nombreuses enquêtes. Les journalistes vont passer par là. Il y a actuellement quelque 450 accusations criminelles portées, et 100 autres seront probablement à venir. Il y aura donc beaucoup d’informations à ce sujet. J’aimerais voir le 6 janvier comme gravé dans l’esprit américain aussi fermement que le 11 septembre, parce que c’était cette échelle de – de choc pour le système. Et je pense qu’il y aura une commission, mais c’est controversé pour cette raison.

Avoir une commission est controversé car il y a déjà une tonne d’enquêtes. C’est probablement déjà l’une des émeutes les plus «enquêtées» de tous les temps, avec bien d’autres à venir. Mais une commission, contrôlée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Ca), est garantie d’être un travail de diffamation politique visant à viser constamment les républicains. Tout républicain qui ne voit pas cela ne regarde pas clairement l’histoire des quatre dernières années et n’a aucune idée de ce qui se passe. Entrez George Will.

Non, George, le parti n’est pas «défini par la terreur qu’il ressent pour ses propres électeurs». Il se pourrait simplement que le parti ait dépassé votre propre établissement; vous ne savez plus de quoi il s’agit. Les électeurs réalisent en fait ce que serait une telle commission alors que vous ne le faites clairement pas.

Mais ensuite Will passe vraiment en revue la diapositive, comparant l’émeute du 6 janvier au 11 septembre. Sérieusement? 3000 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes contre notre pays. Ce n’est même pas proche de cela et quiconque pense que c’est le cas ne vit pas dans la réalité. Au fait, Will a-t-il raté les mois de violentes émeutes contre le gouvernement des gauchistes radicaux BLM / Antifa? Et quand exactement Will a-t-il été pertinent pour toute pensée républicaine actuelle? Mais, bien sûr, c’est pourquoi il est invité sur ABC – parce qu’il ne l’est pas.

Pas même proche. Bon Dieu quand une prise terrible. 🤦‍♂️

. @ GeorgeWill J'étais au Capitole le 1/6. J'ai été évacué et enfermé. C'était terrible. J'étais à New York le 11 septembre. Je me suis assis en classe alors que les enseignants venaient dans la salle, marchaient lentement et posaient leur main sur votre épaule, ce qui signifiait que vos parents étaient morts. Ces jours n'étaient pas les mêmes.