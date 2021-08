Georges St-Pierre analyse le mauvais moment actuel de Conor McGregor

in

Conor McGregor est dans une mauvaise passe après avoir perdu deux fois de suite pour la première fois et Georges St-Pierre a quelque chose à dire. Pour le contexte, la légende de l’UFC s’est exprimée sur le sort de la star irlandaise lorsqu’elle a été interrogée sur The MMA Hour à propos de un troisième combat qu’il pourrait avoir avec Nate Diaz.

Georges St-Pierre analyse le présent de Conor McGregor

“S’il revient, si j’étais son manager, je ne veux pas que mon client revienne combattre le même gars pour la quatrième fois (Dustin Poirier)”, a commencé GSP. Parce que maintenant on dirait que Dustin a son numéro. Peut-être que vous avez besoin de prendre un autre combat. Je pense que je devrais y retourner et peut-être combattre Nate Diaz ou quelqu’un qui a un style différent de Dustin Poirier.

Avis

«Parce que les styles font les combats et J’ai le sentiment que maintenant Dustin Poirier a probablement son numéro. Conor est parti depuis longtemps. Il a besoin d’y retourner pour passer plus de temps dans l’Octogone, pour se retrouver, sa façon de bouger et ses compétences. Il semble qu’il ait perdu une partie de sa capacité en raison de son inactivité.



