Georges St-Pierre dément les rumeurs d’un retour dans l’Octogone, mais n’exclut pas de sortir de sa retraite pour des combats caritatifs

L’annonce de la retraite est l’un des grands défis pour un combattant de toutes disciplines. Beaucoup essaient de revenir après une longue période d’inactivité et perdent dans tous leurs combats. Mais cela ne compte pas pour Georges St-Pierre, qui a été sacré champion des poids moyens après quatre ans d’inactivité.

Considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire de la MMA, le Canadien a terminé à michael bip à l’UFC 217, et a pris sa retraite des mois plus tard, en novembre du 2017. Même ainsi, son retour est toujours un sujet de conversation.

Dans une interview avec Faucheuses, Saint-Pierre Il a déclaré qu’il ne reviendrait pas pour essayer d’être au sommet, mais cela ouvre la porte à un retour dans le but d’aider les organismes de bienfaisance.

«Je ne vais pas me battre à nouveau pour prouver que je suis le meilleur au monde. Cette partie de ma vie est terminée, parce que je pense que mes meilleures années sont derrière moi. Par conséquent, pour un organisme de bienfaisance ou pour une compétition amusante, vous pourriez à nouveau concourir. Que ce soit la boxe, la lutte ou autre. Cela peut être intéressant, car il y a un compétiteur en moi et qui fait quelque chose pour le plaisir et qui n’affecte pas mon héritage. C’est une raison différente et je pourrais le faire », expliqué Saint-Pierre.

Actuellement âgé de 40 ans, Saint-Pierre Il est considéré comme l’un des plus grands poids welters et détient le record du plus grand nombre de victoires pour la ceinture. Le Canadien était également un champion des poids moyens et a battu des noms comme Matt Hughes, BJ Penn, Carlos Condit, Johnny Hendricks, entre autres. Georges retraité avec un dossier de 26-2.

