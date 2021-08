Georges St-Pierre dit que Conor McGregor a perdu «une certaine capacité» dans l’octogone et que la star de l’UFC devrait rester à l’écart des meilleurs combattants comme Dustin Poirier

in

Georges St-Pierre pense que Conor McGregor a perdu une partie de ses capacités à l’intérieur de l’octogone.

L’Irlandais est actuellement absent avec une jambe cassée subie lors du combat de trilogie avec Dustin Poirier à l’UFC 264.

getty

St Pierre est actuellement à la retraite et n’a pas combattu depuis 2019

McGregor a déclaré qu’il voulait revenir et terminer ses affaires avec Poirier et le président de l’UFC, Dana White, a suggéré qu’un quatrième combat pourrait avoir lieu l’été prochain.

Mais, St-Pierre pense que c’est une mauvaise idée pour McGregor.

Il a déclaré à The MMA Hour : « Je pense que s’il revient, si je suis Conor McGregor – ou peut-être pas Conor parce que c’est un combattant très fier – si je suis son manager, je ne veux pas que mon client revienne à combattez à nouveau le même gars pour la quatrième fois car il semble maintenant que Dustin a son numéro.

« Il doit peut-être prendre un autre combat. »

McGregor a eu un terrible 2021 contre Poirier

GSP, qui est l’un des grands de l’UFC, pense que quelqu’un comme Nate Diaz serait un choix plus intelligent pour McGregor.

“Je pense qu’il devrait revenir et peut-être combattre Nate Diaz ou quelqu’un d’autre qui a un style différent de Dustin Poirier, parce que les styles font des combats et j’ai le sentiment que maintenant Dustin Poirier a probablement son numéro en ce moment.”

La seule victoire de McGregor depuis qu’il est devenu le tout premier double champion il y a cinq ans est venue contre Donald Cerrone au début de 2020.

St-Pierre pense que McGregor pourrait faire quelques combats de plus à ce niveau avant d’essayer de s’attaquer à nouveau aux meilleurs.

McGregor a battu Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246

“Conor est absent depuis longtemps”, a déclaré St-Pierre. «Il doit y retourner pour passer plus de temps dans l’octogone afin de trouver lui-même, sa façon de bouger et ses capacités. Il semble qu’il ait perdu une partie de ses capacités à cause de son inactivité.

McGregor a-t-il perdu une certaine capacité ? Les résultats sont difficiles à discuter, mais le point de GSP sur son inactivité en plus de ses flirts avec la boxe sont d’autres facteurs notables.

McGregor est toujours un véritable tirage au sort en MMA et sa rivalité avec Poirier s’est particulièrement bien dessinée avec leurs deux dernières rencontres, deuxième et troisième sur la liste des achats de tous les temps à la carte de l’UFC.

Il obtiendra probablement le combat contre Poirier s’il le veut, mais GSP est un homme qui vaut la peine d’être écouté.

Georges St-Pierre a des conseils à donner à Conor McGregor

