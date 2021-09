Georges St-Pierre explique comment les arts martiaux ont changé sa vie

La légende canadienne du MMA Georges St-Pierre, ancien champion poids welter de l’UFC, a expliqué comment l’entraînement aux arts martiaux a changé sa vie.

St-Pierre, est considéré comme l’un des meilleurs artistes martiaux de tous les temps. Mais, pour lui, ce n’est pas quelque chose avec lequel il est né, mais quelque chose qu’il a appris au fil du temps. Dans une récente interview, Georges a expliqué comment la découverte des arts martiaux a changé sa vie. Selon GSP, il était très timide et manquait de confiance en lui quand il était enfant, mais après avoir découvert le karaté, il dit qu’il a pu voir comment il prenait de plus en plus confiance en lui.

« En grandissant, j’étais un enfant qui manquait beaucoup de confiance en soi. Je pense que c’est pour ça qu’ils m’ont dérangé. Comme dans la nature, les prédateurs chassent toujours les plus faibles du groupe. J’étais l’un de ces enfants. Je n’avais pas une bonne confiance en moi et la façon dont je me comportais est très différente de ce qu’elle est maintenant. Je marchais, regardais en bas, haussais les épaules. Cela se voyait dans mon comportement, et je pense que c’est la principale raison pour laquelle ils m’ont taquiné. »

« Les arts martiaux, bien sûr, m’ont appris l’autodéfense, mais cela m’a aussi appris la confiance, que la confiance est un choix. J’ai changé ma façon de me comporter. Quand tu serrais la main de quelqu’un, tu le regardais dans les yeux. Quand il parlait à quelqu’un, il le regardait dans les yeux. Je n’ai plus haussé les épaules et baissé les yeux. Il marchait droit avec une certaine assurance. »

Véritable légende du MMA, St-Pierre a pris sa retraite de l’UFC depuis quatre ans, mais a récemment parlé de retourner sur le ring pour affronter Oscar De La Hoya.

Toujours dans l’espoir de voir Georges St-Pierre se battre encore une fois ?