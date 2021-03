Georges St-Pierre se souvient de ses gains en carrière et de l’impact que l’argent peut avoir sur un combattant en expliquant comment Conor McGregor peut revenir de sa défaite face à Dustin Poirier

Tout le monde a ses théories sur les raisons pour lesquelles Conor McGregor est tombé aux mains de Dustin Poirier à l’UFC 257.

L’Irlandais a été éliminé au deuxième tour après que Poirier l’ait ciblé avec des coups de pied dans les jambes ne lui donnant aucune mobilité. Une fois que Poirier l’a eu contre la cage, c’est tout ce qu’elle a écrit.

Mais était-ce un McGregor qui n’avait pas le vrai bord de l’ancien? Est-ce que tous les millions de livres qu’il a faits lui ont fait perdre la concentration? Cela a été une suggestion du patron de l’UFC Dana White et avait-il un œil sur la boxe?

Légende de l’UFC et tout à fait possible GOAT, Georges St-Pierre, croit connaître la réponse et tout se trouve dans la zone de confort de McGregor.

«Quand j’ai gagné mon premier million, bien sûr, ma vie a changé», a déclaré St-Pierre à Ariel Helwani d’ESPN.

«J’avais plus de sécurité et je n’avais pas l’impression de me battre pour la même raison qu’au début en termes de sécurité. Quand j’étais pauvre au début, j’étais à la limite. Je savais que si je perdais, je ressentirais la mort et ma vie serait en désordre. Mais lorsque vous recevez de l’argent, ces choses changent.

«Cependant, pour continuer à performer, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort dans un camp d’entraînement parce que vous essayez de recréer le même élément que vous affronterez pour un combat. Et lorsque vous vous battez, vous ne serez pas dans votre zone de confort.

«Il est impératif si Conor veut reprendre le chemin du succès, il doit sortir de sa zone de confort. Il ne doit pas être le chef du camp d’entraînement.

«Il a besoin de ses entraîneurs pour lui dire: ‘Vous devez épargner ce gars, vous devez y aller et faire ça.’

McGregor s'est détendu sur un yacht privé avec sa famille avant de se rendre à l'hôtel du chasseur avant son combat à la une à Abu Dhabi

«Même si cela ne lui plaît pas, il doit passer par là. Parce que si vous pouvez rester dans votre zone de confort, la seule chose qui peut arriver, c’est que vous descendez. Vous devez le faire. «

McGregor était assez ouvert sur sa concentration sur la boxe lors de son dernier camp d’entraînement avec un combat contre Manny Pacquiao pratiquement certain s’il avait battu Poirier.

Maintenant, il a dû retourner à la planche à dessin et cherchera à venger sa défaite avec un match revanche cet été. En préparation pour le combat, McGregor serait beaucoup plus concentré et a travaillé sur ce qui l’a laissé tomber la dernière fois.