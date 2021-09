Georges St-Pierre sur le succès d’Anderson Silva en boxe

Crédit photo : Métro-Goldwyn-Mayer Une combinaison et une cape portées par Elvis Presley ont rapporté 1 012 500 $ aux enchères, a révélé GWS Auctions, basé à Los Angeles. GWS Auctions s’est adressé aux médias sociaux pour annoncer la somme “record” qu’un acheteur (ou des acheteurs) a payé pour la combinaison et la cape assortie, qui […] More