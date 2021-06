Ulrich Mott est un diplomate, un général militaire, un comte, un officier du renseignement et un courtier en pouvoir – c’est du moins ce qu’il voudrait vous faire croire. “Georgetown” détaille comment un charlatan a entièrement fictif un arrière-plan impressionnant pour infiltrer la société DC, seulement pour que les mensonges le rattrapent alors que son seul allié, sa femme bien connectée et beaucoup plus âgée, se retrouve mort dans leur maison de ville de Georgetown.

Basé sur le meurtre réel de Viola Drath par son mari escroc, comme détaillé dans l’article du New York Times, “Le pire mariage à Georgetown”, le thriller politique est une excellente offre et un premier film impressionnant de l’acteur Christoph Waltz. .

Lorsque Mott (Waltz) arrive à DC à l’ouverture du film, il est un stagiaire de 50 ans à Capitol Hill, donnant des visites aux électeurs lorsqu’il se faufile dans le dîner des correspondants de la Maison Blanche et rencontre Elsa Brecht (Vanessa Redgrave), une mondaine décennies son aîné. Ils se marient rapidement, développant un partenariat platonique plus qu’une romance, le couple tirant parti des contacts d’Elsa et de l’ambition de Mott de lancer sa carrière et de lui redonner de l’importance sociale. Pourtant, lorsque Mott comprend lentement qu’il ne sera jamais pris au sérieux en tant qu’hôte de fête, il devient désespéré alors que des fissures commencent à se former dans son histoire et son mariage.

À seulement 90 minutes, l’histoire complexe du film est rendue avec vivacité et clarté. La durée d’exécution plus courte crée une urgence dans le film, car chaque facette du récit reçoit juste assez de temps sans traîner. Il y avait également un manque bienvenu d’intrigues secondaires, ce qui a créé une ligne directrice ciblée et a permis au public de rester avec l’histoire centrale passionnante.

Une structure d’histoire non linéaire est utilisée pour créer davantage un sentiment de mystère, sautant entre la relation en développement de Mott et Elsa et le procès de Mott pour son meurtre. Les chronologies sont entrelacées de manière intelligente, où les informations d’une scène ne sont pas seulement pertinentes pour l’intrigue, mais aussi pour les thèmes et le développement du personnage de la suivante.

Bien qu’il ait été tourné à Toronto, le film capture l’ambiance de Georgetown de manière exquise. Les discussions sur les affaires internationales et les rassemblements sociaux parsemés d’un nom presque compulsif de connaissances influentes ont ancré le film dans son monde spécifique et donnent une identité distincte aux débats (l’intérieur de la maison d’Elsa ressemble même remarquablement à une maison de ville de Georgetown).

L’aspect satirique du film est brillant, témoignant à quel point des gens puissants, importants et apparemment intelligents ont été tellement pris en charge par un escroc avec la plus transparente des fausses histoires. Pourtant, avec certains des canulars politiques qui se sont propagés dans tout Washington ces dernières années, cela devient considérablement plus crédible, presque attendu.

Il est évident d’emblée que Mott est celui qui a assassiné Brecht, même si cela n’est montré qu’à la fin. Le film s’ouvre même la nuit du meurtre d’Elsa avant de revenir en arrière pour voir comment tout a commencé. Il est également clair très tôt que le fond impressionnant de Mott est la fumée et les miroirs. Cependant, rien de tout cela n’a d’importance, car le plaisir et la tension ne viennent pas du fait de se demander si, mais comment. Chaque révélation, plus surprenante – et par extension excitante – que la précédente, vous gardera collé à votre siège, désespéré d’en savoir plus.

Le film est un début époustouflant pour Waltz, espérons-le le premier de nombreux films avec le lauréat d’un Oscar derrière la caméra. Les plans sont bien composés et les mouvements de caméra ajoutent à l’atmosphère et à la narration sans trop attirer l’attention sur eux-mêmes. La conception sonore fonctionne également à merveille, la partition tendue de Lorne Balfe augmentant subtilement la tension en arrière-plan. Les facettes techniques impressionnantes du film soutiennent une histoire phénoménale et d’excellentes performances de premier plan.

Mott est le rôle idéal pour Waltz. À la fois socialement maladroit et charmant, avec un côté sombre caché sous la façade, Waltz gère facilement les différents côtés de ses personnages. Il aurait été facile pour le récit de peindre Mott sous l’une des deux lumières, mais Waltz a décidé d’emprunter une voie plus complexe et intéressante.

Il aurait pu être un intrigant sans substance, survivant uniquement grâce au charme et aux relations sociales, mais malgré ses fausses origines, il en savait beaucoup sur les affaires étrangères et pouvait se défendre dans les discussions politiques. Mott a peut-être également été décrit comme un génie tragique, comme il se voyait très probablement, un étranger dont l’intellect n’est freiné que par son passé peu impressionnant. Le juste milieu était un choix bien plus fort que l’un ou l’autre des extrêmes les plus clichés, car le protagoniste méchant peut rester convaincant sans être sympathique.

Redgrave est tout aussi bien adapté que son partenaire dans le crime. Elle apporte une fragilité déchirante au rôle, associée à un sens aigu du fouet et à une détermination. Loin d’être une victime passive, Elsa est activement impliquée dans les stratagèmes de Mott, enthousiaste à l’idée de le transformer en un succès. Elle est clairement inspirée, cependant, par un désir de compagnie et de soins pour le jeune homme autant que par l’ambition sociale, rendant ses moments de cruauté difficiles à digérer pour les téléspectateurs.

Waltz et Redgrave forment une excellente équipe, gérant les nuances de leur relation désordonnée avec grâce et crédibilité. Les collaborations sont empreintes d’un sentiment d’excitation, tandis que les combats vicieux deviennent douloureux, presque voyeuristes à voir. Pour compléter le casting, Annette Benning en tant que fille inquiète d’Elsa et Corey Hawkins en tant qu’avocat déconcerté de Mott complètent le casting.

“Georgetown” est un thriller politique très engageant. L’histoire insensée – pour la plupart vraie – du film est meilleure que ce que la plupart des fictions pourraient créer et est traduite de manière experte à l’écran par un réalisateur impressionnant pour la première fois et une distribution solide. Ce film intelligent, drôle et plein de tension est sûr de divertir.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck