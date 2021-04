Georgetown envoie un e-mail de masse avant le verdict de Chauvin, affirmant que la mort de George Floyd était une “ injustice raciale ” ⋆ .

Dans un courrier électronique envoyé aux professeurs et aux étudiants mardi après-midi avant que le jury ne condamne l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, l’Université de Georgetown a déclaré que la mort de Floyd faisait partie de “[m]tout incident d’injustice raciale. »

«En attendant le verdict du procès de Derek Chauvin, nous voulions tendre la main pour reconnaître la douleur et l’angoisse que ressentent de nombreux membres de notre communauté, en particulier les membres noirs de notre communauté, et vous exprimer notre solidarité. Nous voulons également nous assurer que vous connaissez les ressources disponibles pour l’ensemble de la communauté de Georgetown », déclare le courriel.

«De nombreux incidents d’injustice raciale au cours de l’année dernière, y compris le meurtre de George Floyd, Daunte Wright, Adam Toledo, Breonna Taylor – et bien d’autres – aux mains de la police, ont laissé beaucoup d’entre nous attristés et avec un sentiment de désespoir. », Poursuit le courriel.

Vous trouverez ci-dessous la lettre complète obtenue par The Federalist.

La lettre a été signée par la haute direction, y compris le vice-président de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et du chef de la diversité. Alors que l’université a affirmé que «l’issue du procès Chauvin est incertaine», elle a communiqué que sa position demeure que la mort de Floyd était motivée par la race. Il ne reste aucune preuve que Chauvin entretenait une animosité raciale contre Floyd.

Le bureau des communications de Georgetown n’a pas répondu à une demande de commentaire.

D’autres écoles ont publié des déclarations abandonnant les idéaux de procédure régulière dans le procès, ou ont lié la mort de Floyd à des agendas raciaux.

Après la condamnation de Chauvin, l’Université de Pittsburgh a envoyé un courrier électronique à tout le personnel et aux étudiants, déclarant: «La scène a catalysé un discours national sur l’iniquité, l’injustice et la police et a attiré une nouvelle attention sur les profondes divisions raciales de la société. Le besoin de changement – pour un compte honnête avec le racisme systémique qui divise notre pays – semblait devenir plus urgent que jamais.

L’Université du Michigan a publié une déclaration après le verdict, affirmant: «La défense a cherché à blâmer Floyd pour sa propre mort, invoquant des stéréotypes racistes et tentant de détourner l’attention des images terrifiantes que nous avons vues du meurtre.»

Certaines écoles secondaires ont affirmé leur engagement envers la théorie critique de la race à la suite du verdict. Six districts scolaires publics ont écrit à leurs communautés respectives, accusant le racisme systémique et disant qu’ils continueraient de mettre en œuvre des programmes «antiracisme» et «d’équité».