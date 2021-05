Georgia Bar répond aux allégations de Lin Wood sur l’examen de santé mentale ⋆ .

Après que le barreau d’État de Géorgie lui ait demandé de passer un examen volontaire de santé mentale, l’avocat Bois de Lin a déposé une plainte contre ses représentants comparant la demande aux procès des sorcières de Salem et a allégué que son avocat général avait «rendu public» une enquête confidentielle. Mercredi, les membres du barreau ont répondu que le problème avec cette affirmation était que Wood lui-même avait rendu la demande publique dans un message sur les réseaux sociaux vu par plus de 600000 personnes.

“[Wood] a également publié le grief du barreau d’État et les quelque 1 700 pages qui le soutiennent », ont noté les membres du barreau dans un mémoire juridique de 17 pages. “Le demandeur ne peut pas se plaindre que sa vie privée a été violée ou qu’il a subi un préjudice en raison de la divulgation de cette demande alors qu’il était celui qui l’a rendue publique.”

Leur dossier juridique relie et intègre les publications de Wood sur Telegram, l’application de médias sociaux cryptée vers laquelle Wood s’est tourné après avoir été banni de Twitter, peu de temps après le siège du 6 janvier du Capitole américain.

Wood avait affirmé que l’avocat général du barreau d’État Paula J. Frederick «A déjà rendu publique» son enquête confidentielle par le biais de commentaires au Atlanta Journal-Constitution, qui a rapporté qu’elle avait confirmé son existence le 29 janvier. Le Barreau a répondu que le problème avec cette théorie est que l’article de Wood’s Telegram était daté du 26 janvier. trois jours plus tôt.

L’avocat pro-Trump a également affirmé que «les seules« preuves »» étayant la demande du Barreau étaient «quatre griefs extra-étatiques» et «des commentaires postés sur [Wood]les médias sociaux personnels de. »

«C’est inexact», ont répondu les membres du Barreau. “Le dossier factuel était volumineux au moment où la demande a été faite.”

Les membres du Barreau ont déclaré qu’une grande partie du soutien à l’enquête provenait des propres mots de Wood, tant publics que privés dans les courriels, les messages texte et les messages vocaux.

Comme l’a révélé Wood lui-même en janvier, le résumé de neuf pages du Barreau récapitule les poursuites post-électorales de Wood, y compris ses prétendues plaintes «Kraken» en Géorgie, au Michigan, au Wisconsin et en Arizona avec Sidney Powell. Toutes ces poursuites ont été rejetées et les avocats qui les ont intentées font maintenant face à de multiples demandes de sanctions et à leur radiation.

Le résumé reprend également les théories du complot de Wood que le juge en chef John Roberts est «membre d’un club ou d’une cabale exigeant des enfants mineurs comme frais d’initiation» et cet ancien vice-président Mike Pence est un “TRAITEUR, un sympathisant communiste et un pédophile.”

Le Barreau a obtenu de nombreux messages privés qu’il décrit dans le cadre d’un litige entre Wood et trois collègues qu’il a précédemment décrits comme ses anciens associés en droit, dont deux affirment que Wood les a agressés. Leur procès a décrit ce qu’ils ont appelé le «comportement erratique, abusif et non professionnel de Wood» de fin 2019 à 2020. Les anciens collègues ont également affirmé avoir enregistré Wood en déclarant: «Je pourrais en fait être le Christ revenant pour la deuxième fois sous la forme d’un homme imparfait, élevant la conscience du Christ. »

Law & Crime a publié en exclusivité certains des enregistrements de ces partenaires auparavant, ainsi que des bandes de l’ancien associé commercial de Wood. Dave Hancock, qui était auparavant directeur exécutif de l’entité à but non lucratif de l’avocat #FightBack Foundation.

Dans un enregistrement mis en lumière pour la première fois dans le podcast «Objections» de Law & Crime, Wood a pu être entendu raconter avec émotion la demande de ses enfants de se faire soigner.

«Pour le moment, ils veulent que je leur dise que j’irai voir un professionnel de la santé mentale pour une thérapie mensuelle régulière aussi longtemps que cela prendra, ce que je ne ferai jamais», a-t-on entendu dire à Wood à propos de ses enfants sur un enregistrement fourni. à Law & Crime.

Juge de district américain Timothy Batten, qui préside le litige de Wood avec le barreau de l’État de Géorgie, avait précédemment rejeté deux des poursuites post-électorales de Wood. Wood a tenté en vain de forcer le juge à se récuser sur cette base. Batten a refusé de se récuser ainsi, dans une décision selon laquelle Wood fait actuellement appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit.

