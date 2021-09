Georgia EMT fournira des fournitures aux victimes de l’ouragan Ida frappées et tuées alors qu’elles apportaient de l’aide après un accident de voiture

Un EMT de Géorgie qui a entrepris de livrer des fournitures à ceux de Louisiane à la suite de l’ouragan Ida a été frappé et tué le long de l’autoroute après s’être arrêté pour aider les victimes d’un accident de voiture.

Logan Wade et son partenaire, Nick Daniel, voyageaient dans un véhicule non urgent lorsqu’ils ont remarqué un accident et se sont arrêtés pour porter secours, a déclaré American Medical Response (AMR) DeKalb, Géorgie. À un moment donné, un autre véhicule est arrivé sur les lieux et les a heurtés tous les deux.

L’incident s’est produit sur la I-85 dans le comté de Troup, en Géorgie, a rapporté WTVM.

GEORGIA MOM A ASSURÉ UN ENSEIGNANT D’ÉCOLE PRÉSCOLAIRE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE, LE FILS A ÉTÉ ABUSÉ

Wade a succombé à ses blessures, tandis que Daniel a également subi des blessures mineures et était en cours d’évaluation.

Logan Wade, EMT d’intervention médicale américaine. (Photo avec l’aimable autorisation d’AMR.)

“Nous avons le cœur brisé”, a déclaré le directeur régional d’AMR, Chris Valentin, dans un communiqué. “Logan était un membre de longue date de l’équipe AMR qui s’est toujours mobilisé pour aider héroïquement les autres. Lui et Nick se sont arrêtés lors de cet accident pour aider les personnes dans le besoin alors qu’ils se dirigeaient vers la zone sinistrée en Louisiane pour aider leurs coéquipiers et leurs patients.”

“Ces actes témoignent de l’engagement de Logan envers sa profession”, a ajouté Valentin dans une autre déclaration aux équipes d’AMR en Géorgie. “Je vous demande de prier pour la famille et les amis de Logan pendant cette période terrible… Toute la famille AMR Georgia et nos coéquipiers du bureau de gestion des urgences AMR sont profondément attristés et blessés.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a déclaré que des équipes de gestion du stress en cas d’incident critique étaient disponibles pour aider les employés tout au long du processus de deuil, et AMR est en contact avec la famille de Wade pour leur offrir un soutien supplémentaire.