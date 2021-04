Georgia GOP Rep.Hice dit qu’il va “ aller au fond ” du programme d’espionnage de l’USPS ⋆ .

Le représentant du GOP de Géorgie, Jody Hice, a déclaré jeudi qu’il «irait au fond» des raisons pour lesquelles le service postal américain a une opération secrète pour examiner les publications des médias sociaux des Américains.

Mercredi, l’inspecteur en chef des postes de l’USPS, Gary Barksdale, a confirmé le «programme d’opérations secrètes sur Internet» de l’agence, dans lequel les analystes parcourent les postes.

Le programme évaluerait les menaces sur les réseaux sociaux pour empêcher une attaque terroriste nationale comme celle du Capitole le 6 janvier, selon Fox News.

Hice a déclaré sur «Just The News AM» qu’il utilisera sa position en tant que républicain supérieur de la commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre pour obtenir plus d’informations sur le programme.

“Je peux vous assurer que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer d’aller au fond des choses et obtenir des réponses”, a-t-il déclaré à l’animatrice de l’émission, Sophie Mann. «Et nous rendrons évidemment ces informations publiques au fur et à mesure que ce type d’informations sera disponible.»

L’opération prétendument sur Facebook, Twitter et Parler pour des messages «incendiaires».

Yahoo News a signalé un incident au cours duquel le service postal a suivi l’activité sur les réseaux sociaux de ceux qui se sont rendus aux manifestations contre le COVID-19 et la 5G, y compris des membres du groupe de droite Proud Boys.

«Les gens ont besoin de connaître ce type d’activité qui se déroule, et maintenant ils ont besoin de réponses», a poursuivi Hice. «Et nous avons besoin de réponses rapidement. Nous devons savoir si c’est même légal ou non, ce qui se passe. Nous allons donc poursuivre ceci, je peux vous l’assurer.

