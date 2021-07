Georgia May Jagger’s Bleach Salon parmi les nouvelles ouvertures de beauté de la côte ouest – WWD

“C’est comme si Barbarella avait mangé beaucoup de Fruit Roll-Ups et s’était perdue dans le marais”, Georgia May Jagger a décrit ses cheveux arc-en-ciel – faisant référence au protagoniste du film de science-fiction de 1968 joué par Jane Fonda. Jagger a une frange latérale et d’épaisses stries sectionnées de rouges, jaunes, bleus et verts.

Le look correspondait au décor de Bleach, le salon de coiffure qu’elle a ouvert à Los Angeles ce mois-ci avec son ami proche Alex Brownsell. Situé sur Third Street près de The Grove, l’intérieur est psychédélique, avec des pièces maîtresses en onyx et un sol en néon vert jaune tourbillonnant, tel qu’imaginé par le studio de design Office of BC.

“Cela ressemble beaucoup à ce à quoi ressemble la teinture pour les cheveux lorsqu’elle se répand sur le sol”, a déclaré Jagger, fille de Mick Jagger et Jerry Hall. Elle portait une robe vintage bleu ciel et pastel de style sirène de Mugler pour l’ouverture du salon, qui a fait ressortir Paris Hilton, Charli XCX, Barbara Palvin et Dylan Sprouse.

“C’est une ambiance ASMR”, a sonné Brownsell – le coloriste derrière les récentes campagnes de mode de Gucci et Céline – de l’esthétique du salon.

L’entrée principale, où les produits Bleach sont exposés, présente une sorte d’œuvre d’art – la pièce de résistance de l’espace – une projection vibrante d’une image en mouvement brillante et abstraite juxtaposée à un plafond noir brillant.

“Nous avons fait une vidéo comme si vous étiez du point de vue d’un cheveu dans le salon”, a expliqué Brownsell. « Donc, vous passez par ces différentes phases, comme se laver les cheveux, se faire couper les cheveux, les rincer, appliquer la couleur et vous pouvez également l’entendre. Tout dans cet espace est une sorte de version métaphorique de ce que c’est que d’être dans une bouteille de shampoing.

Le duo gère actuellement trois sites à Londres, où ils ont été lancés pour la première fois en 2011. Cette dernière ouverture marque leur expansion internationale.

“LA est le foyer des médias sociaux”, a déclaré Brownsell. « Quand vous pensez aux mouvements de jeunesse et à la culture de la jeunesse maintenant, où cela se passe-t-il ? Cela se passe en ligne. Cela se passe sur TikTok, sur Instagram, et LA en est la plaque tournante pour l’Occident. Il était donc logique que nous soyons ici.

Pour l’équipe mari et femme Lincoln et Sarah Spoor, le bon endroit était Las Vegas, où les cofondateurs de la société de bien-être sexuel Pepper ont récemment ouvert leur premier magasin physique à l’intérieur de Resorts World.

“Il n’y a pas d’endroit plus excitant sur la planète que le célèbre Strip de Las Vegas”, a déclaré le couple à WWD dans une déclaration commune. Ils prévoient d’ouvrir un deuxième emplacement à l’intérieur d’un “grand hôtel casino” d’ici la fin de l’année.

“Le poivre est une question de connexion – avec la personne la plus importante dans votre vie et avec votre propre corps”, ont-ils poursuivi. « Bien que nous ayons un beau site Web, nous avons toujours envisagé la marque leader avec la brique et le mortier. Il n’y a pas de meilleur moyen de transmettre le pouvoir de la connexion et les nombreuses façons dont nous devons l’améliorer qu’en faisant l’expérience de Pepper en personne. Notre magasin nous permet de transmettre au mieux l’essence de Pepper et d’immerger nos visiteurs dans la marque.

L’espace de vente au détail de 6 000 pieds carrés propose la gamme de vibromasseurs Pepper, au prix d’environ 50 $ à 150 $, ainsi que des designs d’autres marques, comme « The Heart Yoni Egg » de Chakrubs à 50 $ et « Fifi Rabbit » de Je Joue à 199 $. Il existe également des produits de soins personnels, des lubrifiants, des préservatifs, de la lingerie, des chocolats et des articles pour le bain et la maison. Ils vendent des articles tels que des diffuseurs d’eucalyptus de Lafco, des huiles de Fur, des robes de kimono de Samantha Chang et des produits d’éveil masculin et féminin, y compris des gels de Me.

Selon le plus récent Sommet mondial sur le bien-être, créé par l’organisation à but non lucratif The Global Wellness Institute pour réunir des experts afin de prévoir les tendances du bien-être, le bien-être a repoussé les limites des «problèmes autrefois tabous» comme le sexe.

« Les marques de bien-être sexuel ont connu une augmentation massive de leurs ventes [300 to 400 percent] pendant le verrouillage », a déclaré l’organisation.

Au cours du sommet, les experts ont noté qu’au-delà du plaisir sexuel, les investissements femtech et les nouvelles solutions pour répondre aux besoins des femmes en matière de santé augmenteraient en 2021, “qu’il s’agisse d’entraîneurs du plancher pelvien, de suppléments, de solutions de pré-ménopause à post-ménopause ou de femmes disant au revoir à la pilule et à la recherche d’autres formes de contraception.

Chez BTL Aesthetics, le fabricant d’Emsculpt – la thérapie électromagnétique à haute intensité populaire qui est non invasive et aide à développer les muscles et à sculpter le corps – la société a dévoilé un pop-up à Beverly Hills pour présenter l’équipement, ainsi que présenter Emsella, qui utilise l’énergie électromagnétique pour “délivrer des milliers de contractions supramaximales des muscles du plancher pelvien en une seule séance”. Les contractions « rééduquent les muscles des patients incontinents », selon l’entreprise.

Les services de soins corporels sont en plein essor à Los Angeles, et les spas médicaux – des bureaux élégants de style boutique qui offrent une accessibilité et des prix compétitifs pour les produits injectables et les procédures non invasives – sont particulièrement populaires. Le spa Med Luxbae, qui a été lancé à Glendale, s’est étendu à West Hollywood au 8473 Melrose Avenue. “Notre nouvel emplacement à West Hollywood est une étape importante pour Luxbae, car il consolide notre modèle d’expansion future sur les principaux marchés du pays, offrant des services de beauté de la tête aux pieds pour une expérience 360”, a déclaré la fondatrice Suzzie Monroe.

Coloriste capillaire de métier, elle regroupe des soins du visage et du corps (coûtant environ 250 $ à 3 900 $) à l’aide d’Evolve — remodelage corporel non chirurgical — ainsi que des services capillaires (prix de 70 $ à 450 $).