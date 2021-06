Georgia Menant un examen secret du scrutin 2020 – Garder les plaignants dans le noir ⋆ .

par Paul Sperry, Real Clear Investigations :

Après que plusieurs contrôleurs de scrutin du comté de Fulton, en Géorgie, aient témoigné l’année dernière que les boîtes de bulletins de vote postal pour Joe Biden semblaient avoir été passées dans une photocopieuse, les enquêteurs de l’État ont discrètement brisé le sceau d’une boîte suspecte et inspecté les centaines de votes qu’il contenait pour des signes de fraude, RealClearInvestigations a appris en exclusivité.

Dans le même temps, un dénonciateur clé a déclaré à RCI que les enquêteurs de l’État avaient fait pression sur elle pour qu’elle rétracte son histoire sur ce qu’elle et d’autres contrôleurs du scrutin avaient observé – ce qu’ils ont appelé des bulletins de vote postal exceptionnellement « vierges » tout en les triant lors du recomptage manuel de novembre dernier.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

“Je sentais que j’étais sous enquête”, a déclaré Suzi Voyles, une directrice de scrutin de longue date du comté de Fulton dont les affidavits sous serment ont été utilisés par les chiens de garde des élections pour poursuivre le comté pour avoir accès aux bulletins de vote en question.

Bien que les bulletins de vote soient au centre des différends concernant la course présidentielle de Géorgie, que Joe Biden a remportée par seulement 12 000 voix, l’État n’a jamais divulgué son enquête au public ou aux chiens de garde des élections poursuivant pour inspecter les bulletins de vote.

Les représentants de l’État ont également omis d’informer le juge saisi du procès qu’ils menaient une telle inspection, même si le juge avait émis une ordonnance de protection sur les bulletins de vote en janvier. Dans un mémoire d’amicus de neuf pages récemment déposé dans l’affaire, les avocats du bureau du secrétaire d’État Brad Raffensperger ont exhorté le juge de la Cour supérieure Brian Amero à rejeter les demandes des pétitionnaires d’inspecter les bulletins de vote, les qualifiant d’« expédition de pêche ».

Frances Watson, enquêteur en chef du bureau du secrétaire d’État, a confirmé dans une déclaration à RCI qu’elle avait envoyé des enquêteurs dans le comté de Fulton plus tôt cette année pour inspecter les lots de bulletins scellés. Les contrôleurs du scrutin impliqués dans le recomptage manuel de novembre dernier avaient décrit les bulletins de vote postal dans les affidavits sous serment comme dépourvus de plis et de plis et comportant des marques identiques pour Biden. Mais l’État a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun bulletin de vote correspondant à cette description.

“Nos enquêteurs l’ont examiné et n’ont rien trouvé”, a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que l’enquête était “toujours en cours”.

Les chiens de garde se demandent pourquoi les représentants de l’État n’ont pas divulgué leurs activités au tribunal et craignent d’avoir « falsifié » les bulletins de vote scellés, qui sont au centre de leur action en justice visant à obtenir l’accès aux 147 000 bulletins de vote par correspondance émis lors des élections de 2020 dans le comté de Fulton. , qui comprend une grande partie d’Atlanta.

Dirigés par l’observateur de longue date des sondages en Géorgie, Garland Favorito, fondateur de VoterGA.org, les requérants du tribunal affirment que l’État n’a pas informé le juge chargé de leur affaire qu’ils ont rompu la chaîne de garde sur les palettes de bulletins de vote par correspondance sous film rétractable entreposés dans un installation du comté d’Atlanta.

« Si le bureau du secrétaire d’État a fait cela, ils ont falsifié les bulletins de vote et violé la loi de l’État de Géorgie », qui limite le traitement des bulletins de vote aux fonctionnaires électoraux autorisés impliqués dans la compilation et la gestion des bulletins de vote, a déclaré Favorito. Il a également noté que le juge Amero avait placé les bulletins de vote sous une ordonnance de protection en janvier. “Ils auraient dû demander une ordonnance du tribunal pour desceller et inspecter ces bulletins de vote et ils ne l’ont jamais fait.”

Lire la suite @ RealClearInvestigations.com