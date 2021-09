Georgia Star se moque de Clemson après une grande victoire (photo)

in

Le match de football universitaire le plus attendu du week-end s’est avéré un peu raté lorsque la Géorgie a facilement battu Clemson 10-3 samedi soir.

L’un des joueurs clés de la grande victoire des Bulldogs a été le demi offensif Zamir White. Alors qu’il restait deux minutes à jouer et que le match était encore à portée de main, il a pris le relais sur 3e et 1 et a fait exactement ce que l’on attend d’un junior expérimenté dans la situation.

Cette course par Zamir White 😤 pic.twitter.com/9BlXaq4dUM – SEC Football Vids (@SECFootballVids) 5 septembre 2021

Il a finalement terminé avec 74 yards sur 13 courses contre un front défensif très apprécié de Clemson.

Après la sortie, White n’a pas pu s’empêcher de mettre du sel dans la blessure de Clemson avec cette publication Instagram :

Le butin revient aux vainqueurs, il est donc difficile de reprocher à White d’être ravi que ses Bulldogs classés n ° 5 aient pu détrôner les Tigres classés n ° 3. Cela étant dit, il est tout aussi difficile de faire valoir que la supériorité offensive de la Géorgie est ce qui lui a valu cette affaire.

Clemson a terminé avec un total embarrassant de 180 verges offensives – avec un grand total de deux verges au sol. Le quart-arrière DJ Uiagalelei a inscrit 19 sur 37 pour 178 verges, a été limogé sept fois et a lancé une horrible interception qui a essentiellement scellé le match pour son équipe. La seconde venue de Trevor Lawrence, il ne l’est certainement pas.

Au contraire, Uiagalelei semble juste être le deuxième quart-arrière candidat Heisman le plus décevant du week-end. Contrairement au premier, qui risque d’être mis sur le banc, son poste semble assez sécurisé pour le moment.

Après le match, Paul Finebaum, initié au football universitaire d’ESPN, a suggéré que Clemson avait de réels problèmes du côté offensif du ballon.

“Je pense que cela en dit long sur l’offensive de Clemson”, a déclaré Finebaum. « Ils ont de sérieux problèmes de ligne offensive. Toute personne dans les tribunes ou à travers le pays qui regarde ce match pourrait le dire. Ouais, il y avait sept sacs, beaucoup d’entre eux étaient sur DJ mais ils n’ont quand même pas pu trouver de production du tout. C’était une infraction qui a été en moyenne dans les années 40 au cours des deux dernières années sous Trevor Lawrence.

«Il faut donner une partie du crédit à la défense géorgienne et à l’inverse, la défense de Clemson est fantastique, mais contre des équipes de qualité, elles n’ont pas été aussi belles ces dernières années. Rappelez-vous le match de l’Ohio State à la fin de la saison dernière et celui-ci.

L’entraîneur-chef Dabo Swinney s’en est tiré avec beaucoup de choses controversées au cours des dernières années en raison de la qualité de ses équipes. Cette saison s’annonce déjà différente. Comment s’adaptera-t-il finalement ? Le temps nous le dira.

