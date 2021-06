Georgia Steel: l’ex-star de Love Island a “ciblé l’ex-femme de Thierry Henry dans une fraude hôtelière de 168 000 £”

in

L’ancien footballeur est accusé d’avoir pillé les économies de l’ex-femme modèle de Thierry Henry dans une vague de fraude dans un hôtel de luxe de 160 000 £.

Medi Abalimba, l’ex-petit ami du concurrent de Love Island Georgia Steel, est accusé d’avoir dépensé l’argent d’autres personnes pour des séjours cinq étoiles dans les meilleurs hôtels de Londres.

On dit qu’il a arnaqué Claire Henry de plus de 50 000 £ alors qu’ils sortaient ensemble plus tôt cette année, pillant son compte bancaire Coutts pour financer un séjour au prestigieux hôtel Corinthia de Westminster.

Abalimba aurait également utilisé la carte bancaire de Mme Henry pour dépenser 839 £ à l’Al Habtoor Polo Resort à Dubaï.

Le mannequin – également connu sous le nom de Nicole Merry – est la mère du premier enfant de la légende d’Arsenal, Thierry Henry, et elle aurait reçu un règlement de 10 millions de livres sterling à la fin de leur mariage de cinq ans en 2008.

Claire Merry en 2006



En plus de l’escroquerie présumée contre Mme Henry, Abalimba, 32 ans, aurait accumulé une facture de 104 000 £ à l’hôtel Rosewood à Holborn par des moyens frauduleux.

Il est accusé de se faire passer pour un client fortuné pour convaincre un concierge de s’engager à faire des dépenses somptueuses en son nom.

Et Abalimba est également accusé d’avoir adapté la carte de crédit d’un autre homme pour plus de 10 000 £ de dépenses au cinq étoiles Rosewood, en utilisant le pseudonyme «Miguel Gonzalez».

Abalimba est brièvement sortie avec Mme Steel, née dans le Yorkshire, en 2019, après son apparition en tant que candidate à l’émission à succès ITV2 Love Island.

Il a eu une carrière antérieure en tant que footballeur, jouant dans les rangs des jeunes à Crystal Palace et Fulham avant de signer pour Southend United et Derby County, mais ses ambitions sportives ont été interrompues par une blessure.

Acier Géorgie



Abalimba a été inculpé de fraude fin mars et a comparu ce matin devant le tribunal de Wood Green.

L’infraction présumée est de septembre 2020 au 24 mars de cette année, lorsqu’il est dit qu’il a été pris avec un faux permis de conduire de l’Illinois et une carte de débit pour utilisation frauduleuse.

Dans les accusations impliquant Mme Henry, il a déclaré qu’Abalimba lui avait dit qu’il “avait accès à des fonds substantiels à partir desquels il pouvait lui rembourser les dépenses qu’elle avait effectuées en son nom”, avant d’avoir prétendument pillé son compte bancaire Coutts.

Abalimba aurait effectué une série de paiements “à l’hôtel Rosewood en utilisant une carte de crédit appartenant à Simon Belofsky qui avait été falsifiée, pour supprimer le nom ‘Belofsky’ et le remplacer par le nom ‘Miguel Gonzalez'”.

Entre le 19 février et le 25 mars, Abalimba est accusé d’avoir commis une fraude d’un montant total de 104 911 £ à l’hôtel Rosewood.

Il est dit qu’il a fait une déclaration trompeuse selon laquelle il “avait accès à des fonds suffisants pour lui permettre d’engager Mark Bilton comme concierge et de lui rembourser toutes les dépenses qu’il lui serait demandé de prendre en charge en son nom”.

Abalimba, élégamment vêtu d’un costume bleu clair et d’une cravate, a comparu via une liaison vidéo du HMP Belmarsh pour l’audience de mercredi, faisant face à 13 chefs d’accusation de fraude, de possession d’une pièce d’identité avec une intention inappropriée et de possession d’articles à usage frauduleux.

Il n’a pas plaidé, car le juge Noel Lucas QC a ajourné l’affaire jusqu’au 4 août.

Abalimba, de Camden, a été placé en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience.