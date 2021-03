31/03/2021

Activé à 20:47 CEST

Les équipes nationales d’Espagne et du Kosovo ne se sont jamais affrontées auparavant, donc jusqu’à présent elles n’ont pas eu à faire face à un conflit diplomatique qui a donné beaucoup à parler ces jours-ci. Et est-ce que l’Espagne ne reconnaît pas le Kosovo comme un pays indépendant, de sorte que le traitement de l’équipe des Balkans ces jours avant la réunion de ce mercredi à La Cartuja à Séville a été «spécial». En fait, un tweet de @sefutbol, ​​le compte officiel de l’équipe nationale, avait qualifié son rival de « territoire du Kosovo », qui a soulevé des cloques et est devenu un centre médiatique national dans cette petite zone frontalière avec la Serbie, le Monténégro et la Bulgarie. , Albanie et Macédoine. Vestiges de la guerre des Balkans.

Dans tous les cas, le Kosovo est membre de la FIFA et depuis 2016, il peut disputer des compétitions officielles. Pour l’instant, il a disputé la phase de qualification pour la Coupe du monde 2018 et le Championnat d’Europe 2020. Dans les deux cas, il a été éliminé, bien qu’il ait atteint les barrages de l’Euro, s’inclinant face à la Macédoine du Nord en barrages. Il s’est déclaré unilatéralement un État indépendant en 2008 après avoir reçu le soutien des États-Unis. Les Américains ont l’une de leurs bases les plus importantes en Europe à quelque 40 kilomètres au sud de Pristina, la capitale. Peu à peu, elle recevait la reconnaissance d’autres pays, mais d’autres, comme l’Espagne ou des puissances comme la Chine ou la Russie, ne leur accordent toujours pas le statut de pays indépendant.

Reste à voir comment la RFEF a résolu la question des drapeaux dans le stade et du nom. SPORT a pu vérifier « in situ » depuis La Cartuja que l’entité fédérative a choisi de mettre les images des deux boucliers des deux fédérations pour éviter d’avoir à placer les drapeaux. Et il n’a pas mis les noms des deux équipes comme d’habitude. Pour leur part, les commentateurs de TVE ne peuvent pas utiliser le terme «Kosovo» ou «pays» pour désigner le rival de l’Espagne, mais plutôt «territoire du Kosovo» ou «équipe de la fédération du Kosovo».