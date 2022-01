Géorgie contre Alabama: un échappé controversé a changé d’élan dans le championnat national de football universitaire

La Géorgie et l’Alabama étaient au milieu d’une bagarre dans le championnat national des éliminatoires de football universitaire lorsqu’un jeu apparemment anodin s’est transformé en un moment de changement d’élan massif au début du quatrième quart. Avec la Géorgie en tête du Tide, 13-12, le quart-arrière des Bulldogs Stetson Bennett IV a subi la pression de Christian Harris de l’Alabama. Bennett a essayé de se débarrasser du ballon pour éviter le sac alors que Harris frappait son bras, et le ballon s’est envolé de sa main et a atterri près de la ligne de touche.

La succursale Brian de l’Alabama ramassé le ballon apparemment sans savoir que le jeu allait être jugé comme un échappé sur le terrain. Son pied était juste dans les limites. Les arbitres ont examiné le jeu et l’appel sur le terrain a été maintenu.

L’Alabama a pris le relais dans la zone rouge et a marqué le touché quelques jeux plus tard. Dans ce qui était par ailleurs un match de championnat national assez ennuyeux à ce stade, le échappé était le jeu le plus important et le plus controversé de la soirée.

Branch avait le pied rentré d’un millimètre. Il semblait n’avoir aucune idée qu’il récupérait un échappé au moment où la pièce se déroulait.

Voici l’appel radio de Géorgie de la pièce :

Le vainqueur du trophée Heisman, Bryce Young, a frappé Cameron Latu pour une passe de touché de trois verges quelques jeux plus tard. Le court touché a été aidé par un appel brutal du passeur contre la défense géorgienne.

Vous pouvez parier que c’est la pièce dont tout le monde parlera demain.