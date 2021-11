Georgie Dann, roi de la chanson d’été, décède à 81 ans

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) –

Le musicien Georgie Dann, connu en Espagne sous le nom « Le roi de la chanson d’été », est décédé à 81 ans à l’hôpital Puerta de Hierro de Madrid, où il avait été admis pour une opération de la hanche, comme l’ont confirmé des sources hospitalières à Europa Press.

Auteur de titres emblématiques tels que ‘La barbecue’, ‘El chiringuito’ ou ‘Macumba’, Dann a atteint une énorme popularité en Espagne dans les années 70 et 80 principalement. Nom complet Georges Mayer Dahan et né à Paris le 14 janvier 1940, le musicien français est arrivé en Espagne au milieu des années 60 pour représenter son pays au Festival de la Méditerranée.

Plus tard, il épousa une femme espagnole et établit sa résidence dans ce pays. « Nous regrettons profondément le décès de notre partenaire Georgie Dann, un auteur qui a consacré sa vie à la musique et est devenu populaire dans les années 70 et 80. Compositeur et parolier, il avait 303 œuvres enregistrées à la SGAE« , a souligné l’entité du droit d’auteur.

Dann a passé en revue une partie de sa carrière dans une interview avec Europa Press à l’occasion de l’une de ses dernières performances en Espagne au Festival Horteralia, dans laquelle il a déclaré que sa musique n’est pas ringard. « Ma musique n’est pas ringard, dans le sens où c’est péjoratif, si ça veut dire vulgaire ou autre« , se défendit alors

Dann a affirmé que la charge de travail n’avait pas diminué ces dernières années. « Non, là où je vais, il y a une concentration énorme, je ne vis pas du passé, J’ai une carrière internationale, et je continue à visiter de nombreux pays d’Amérique, je ne peux pas me plaindre, je me sens actif et fort, et avec des personnes importantes », a-t-il affirmé.

Au cours de l’interview, le chanteur a évoqué le succès. Connue pour des chansons comme « El Bimbó » (1975), « El Chiringuito » (1988) ou « La Barbacoa » (1994), parmi tant d’autres, Georgie Dann prétendait continuer à avoir du succès aujourd’hui.

« J’ai eu beaucoup de succès et je continue à faire des succès », proclame l’artiste, comme c’est le cas de ‘La Cerveza’, comme il le commente, puisque la chanson, de 2013, a accumulé 300 000 vues sur YouTube et le clip vidéo a été réalisé sans professionnels et impromptu. Bien qu’il n’y ait pas eu de promotion, Dann dit que ce fut un succès car il a été bien accueilli par une marque de bière.